Saraç, Diyarbakır\'da Türkiye\'nin 180 ülke içinde 169. sıraya gerilediğini söyledi

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı ziyaretinde Türkiye'de gazetecilerin yaşadığı sorunlara değinerek, "Bu bölgede gazetecilik yapmak zor ama Türkiye'de de genel olarak gazetecilik yapmak zor. Çünkü Türkiye şu anda 180 ülke içinde gazetecilik sıralamasında 169'a kadar gerilemiş durumda. Yani gazeteciliğin yapılma olanaklarının ortadan kalktığı bir ülkeyi konuşuyoruz maalesef. Böyle bir ülke hayal ediyor muyuz? Hayır böyle bir ülke hayal etmiyoruz. Yani bu ülkede basın özgürlüğü olmalıdır" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, beraberindeki Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke ve partililerle birlikte Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke, Genel Başkan Yardımcısı Saraç'ın bu akşam düzenlenecek "Cumhuriyet ve Demokrasi Gecesi" ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

CHP olarak Diyarbakır'da sürekli sahada olduklarını kaydeden Eke, "Görüşmelerimizde malum güncel meseleler, Diyarbakır'ımızın sorunları ve malum Türkiye'deki temel diğer sorunları değerlendireceğiz ve buna ilişkin fikirlerimizi anlatacağız. Bu kapsamda ziyaretlerimiz devam ediyor. Parti olarak da biz sahada var olmaya çalışıyoruz" dedi.

"BU BÖLGEDE GAZETECİLİK YAPMAK ZOR"

Eke'nin ardından konuyan Necdet Saraç, Türkiye'de gazetecilerin yaşadığı sorunları GGC Başkanı Bozarslan ile konuştuklarını ifade etti. Bu bölgede gazeteciliğin zor koşullar altında yapıldığına dikkate çeken Saraç, "Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye'de aslında önemli ve ağırlığı olan bir cemiyet. Yeterince hak ettiği pozisyonu da almayan bir cemiyet. Çok zor koşullarda buraya geldi. İçeride de görüşmede onu telaffuz ettim gerçekten. Biz belki rüzgara karşı yürüyorduk ama Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti üyeleri gazetecileri fırtınaya karşı yürüyorlardı. Fırtınaya karşı gazetecilik yapıyorlardı. Bu çok değerli bir durum ve bir kere bunu takdir etmek gerekiyor. Ben de o takdirlerimi sundum. Bu bölgede gazetecilik yapmak zor ama Türkiye'de de genel olarak gazetecilik yapmak zor" ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLİĞİN YAPILMA OLANAKLARININ ORTADAN KALKTIĞI BİR ÜLKEYİ KONUŞUYORUZ MAALESEF"

Basın Özgürlüğü Endeksi verilerine göre Türkiye şu anda 180 ülke içinde gazetecilik sıralamasında 169'a kadar gerilemiş durumda olduğunu anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Gazeteciliğin yapılma olanaklarının ortadan kalktığı bir ülkeyi konuşuyoruz maalesef. Böyle bir ülke hayal ediyor muyuz? Hayır böyle bir ülke hayal etmiyoruz. Yani bu ülkede basın özgürlüğü olmalıdır. O yüzden de içeride hem tutuklanan gazeteciler Murat Ağırel'den İsmail Arı'ya, İsmail Arı'dan kayyum atanan Halk TV'ye kadar onları da konuştuk. Siz gazeteciyi eleştirebilirsiniz, gazetenin siyasi çizgisini eleştirebilirsiniz ama medya özgürlüğünü, basın özgürlüğünü de vazgeçemezsiniz. Bu vurguyu yaptık. Bu son derece önemli bir şey. Bence Türkiye'nin de böyle bir noktada olması gerekiyor.

"ABDİ İPEKÇİ'YE SAHİP ÇIKIP MUSA ANTER'E SAHİP ÇIKMAZLIK YAPAMAZSINIZ"

Türkiye'nin değişmesi ve gelişmesi yeni bir siyaset tarzının ortaya çıkması için bizim bu alanda demokrasi mücadelesinde herkese eşit mesafede bakabilmemiz gerekiyor. O nedenle de çok net bir örnek de verdim. Abdi İpekçi'ye sahip çıkıp Musa Anter'e sahip çıkmazlık yapamazsınız. Uğur Mumcu'ya sahip çıkıp Hrand Dink'e sahip çıkmazlık yapamazsınız. Hepsi değerlidir. Hepsinin kendisine göre bir ağırlığı vardır. Kendisine göre onu sevenlerin daha fazla bir değer vermesi olabilir ama burada gazetecilik gazeteci açısından da Türkiye'deki genel bakış açısından da bunlara eşit mesafede bunu bakabilirsek Türkiye değişir zaten. Bunu sağlayabilirsek Türkiye değişir."

"CHP ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YEREL MEDYAYLA İLGİLİ GENİŞ BİR TOPLANTI YAPACAK"

CHP olarak yerel medyanın sorunlarının tartışılacağı geniş bir toplantı düzenleyeceklerini söyleyen Necdet Saraç, şunları söyledi:

"En önemli sorunlarından bir tanesi yerel medya önemli ölçüde zor durumda. Niye zor durumda? Ekonomik bağımsızlığını önemli ölçüde yitirmiş durumda. Geçmişte birtakım kaynaklardan belki besleniyordu. Bugün o kaynakları da yitirmiş durumda. Kaynakları doğru kullanılmıyor. Basın İlan Kurumu gibi kamu kuruluşlarının vereceği reklamlar gibi kamunun desteği gibi bunların sağlanması gerekiyor. Yerel medya giderek bitme noktasına doğru evriliyor. Artık kaldı ki yerel medya kavramı bile değişti artık o klasik yerel medya yok. Yani siz sonuçta dijitali kullandığınız andan itibaren şu anda sizinle Diyarbakır'da röportaj vermemle İstanbul'da röportaj vermem arasında hiçbir fark kalmıyor. Bu anlamıyla da yerel medyanın desteklenmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki günlerde yerel medyayla ilgili geniş bir toplantı yapacak ve yerel medya temsilcilerini davet edecek."