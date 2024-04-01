Saraçhane\'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

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Haber : OKTAY YILDIRIM - EDDA SÖNMEZ/ Kamera: MEHMET ÇALPAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan saatlerde, Saraçhane'yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, "Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, 'Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak' demiştir. Öyle değil mi? 'Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme' demiştir. İstanbullu daha ne desin" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı ikinci açıklamanın ardından Saraçhane'yi hınca hınç dolduran on binlerce yurttaşla buluştu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte seçim otobüsünün üzerinden coşkulu kalabalığı selamlayan İmamoğlu'na eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, oğulları Selim ve Semih ile kızları Beren İmamoğlu da eşlik etti. Vatandaşların isteği üzerine ceketini çıkarıp, gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

"BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE ÖTEKİ YOK"

"Sevgili İstanbullular. Benim güzel hemşehrilerim, benim büyük ailem. Bu akşam buraya çok değerli il başkanım Özgür Çelik'le bir de sevgili ailemle çıktım eşim ve çocuklarımla. Çünkü ben onlara, ailem, siyasi ailem ama bir de benim kocaman bir İstanbul ailem var. Sizleri tanıştırmaya sizlerle kucaklaşmaya geldim. Merhaba İstanbul. 16 milyon kazandı 16 milyon İstanbullu kazandı kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok biliyorsunuz değil mi? Bizim olduğumuz yerde öteki yok. İstanbul'a hayırlı olsun. İstanbul'a bütün insanlarımıza hayırlı olsun.

"BU ŞEHRİN KADİM HER DUYGUSUNA HAYIRLI OLSUN"

Bu şehrin en ön saflarındaki mini minacık çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu şehrin, bu şehrin pırlanta gibi geleceğe birlikte umutla koşacağımız gençlerine hayırlı olsun. Bu şehrin kadınlarına, bu şehrin annelerine, bu şehrin beyefendilerine, emeklilerine hayırlı olsun. Bu şehre değer katan 16 milyon insanına bu şehrin çeşitliliğine bu şehrin bütün insanlarına, bu şehrin inançlarına, bu şehrin kadim kültürüne, bu şehrin kadim dillerine, bu şehrin kadim her duygusuna hayırlı uğurlu olsun. Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine bu şehrin milletin her ferdine, her inancına Alevisine Caferisine, Şafisine, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, bu şehrin Çerkez'ine, bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun. Bu şehrin inançlarına Hristiyan'ına, Musevi'sine, Ermeni'sine, Süryani'sine hayırlı olsun.

"2019'DAN BU YANA BİR ÇOK KÖTÜLÜĞÜ KENARA İTTİK"

Mübarek Ramazan ayındayız. Bizim inancımızda, bizim geçmişimizde bizim ta Osmanlı'dan Cumhuriyete insan ayırt etmek yok. Bu şehrin bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti ruhu şad olsun. Fatih Sultan Mehmet sadece bir şehir fethetmedi. Fatih Sultan Mehmet bu şehirde yaşayan her insanın gönlünü fethetti. Onun için bir çağ kapatıp bir çağ açtı. Biz de bu seçimle birlikte bu şehre baskısı altına alan 2019'dan bu yana birçok kötülüğü kenara ittik. İsrafı kenara ittik. Bu şehrin parasını çarçur edilmesini, kenara ettik. Bu şehre bütçesine bereket geldi. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası artık milletin oldu. Bundan yüz yıl önce bu şehir beş yıl işgal altında kaldıktan sonra tekrar bu şehrin kurtuluşuyla, bu şehir aynı zamanda bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir.

"BU BAŞARIYA DEĞER KATAN GENEL BAŞKANIM ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu başarıya bu başarıya hep birlikte beş yıl önce başlayan güçlü demokrasi yolculuğuyla başladık. Hep birlikte güzelliğin, insanlarıyla bir olmanın anlayışını temsil ettik. Ama buradan bazı teşekkürleri etmek istiyorum. Bu başarıya değer katan ve bu yolculuğu en güçlü şekliyle birlikte tasarlayarak İstanbul'da güçlü bir başarı elde etmemize vesile olan Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Onun nezdinde partinin bütün üst yönetimine ve temsilcilerine, milletvekillerine, merkez yürütme kuruluna, aynı zamanda parti meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'da muazzam bir organizasyonla bugün tek bir oyumuza bile zeval gelmemesi adına organize çalışan güçlü parti örgütümüzü koordine eden İl Başkanımız Özgür Çelik'e teşekkür ediyorum. Onun nezdinde partimizin yöneticilerine, ilçe başkanlarına, adaylarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda. İstanbul'un on binlerce gönüllülerine teşekkür ediyorum. Ve emektar, cefakar İstanbul gönüllerinin yanı sıra bu başarıda emek harcayan ve en önde koşan aynı zamanda güçlü bir İstanbul ittifakı var. İstanbul ittifakı toplumun içselleştirdiği bu seçimde halkın ittifakı olduğunu ve bu ittifakı sandıkta kuran burada onu paylaşan 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum, yürekten şükranlarımı sunuyorum.

"İSTANBUL'UN BU AKŞAM VERDİĞİ TARİHİ MESAJI NASIL BİZE VERMİŞSE HÜKÜMET YETKİLİLERİNE DE VERDİ"

Bakınız bizler bu seçimi bitirdikten sonra ben şunu düşünüyorum. Halk bize ne mesaj verdi. Halk aynı zamanda seçime giren rakiplerimize, Hükümete Sayın Cumhurbaşkanı'na hangi mesajları verdi? Bütün bunları konuşacağız. Bizler şunu anladık. Siz İstanbullu olarak bize dediniz ki İstanbul'da israf dönemi bitti temelli kapandı. Tasarruf ve bereket dönemi başladı. İstanbul'da milletin parasını, millete verildiği dönem başladı. Partizanlık bitti partizanlık yok liyakat var, adalet var. Dayanışmacı, halkçı, belediyecilik var. Dedi ki seçmen bu anlayış kazanmaya devam edecek kardeşim. Her İstanbulluya eşit ve adil hizmetin ulaştığı dönem devam edecek. İcracı hizmetleriyle, İstanbul'a atılım yapılan yıllarını getiren bizim belediyecilik anlayışımız, milletimiz dedi ki hızını arttır, yola devam et. Hem de onların dediği gibi tam gaz geri değil nasıl? Nasıl? Tam Yol İleri. Kalkınmacı belediyecilik dönemi başlamıştır dedi. İstanbul'un bu akşam verdiği tarihi mesajı nasıl ki bize vermişse Hükümet yetkililerine de verdi. Verdiği talimat şu İstanbul'a İstanbul'a hizmette kardeşim.

"BİR KİŞİNİN VESAYET DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

Seçilen, seçilene saygı gösterecek. Seçilen, seçilene zulüm yapamaz dayatmacılık yapamaz, vesayet kuramaz. Doğru mu? Ne dediniz? Kanal yok, İstanbul var, kanal bitti, İstanbul yaşayacak. ve seçilmiş yöneticileri yok saymak değil, onlarla çalışmak var demiştir. Onlarla istişare var demiştir. Kontrolsüz, denetim gücü yok. Mertçe adilce mücadele var demiştir. Belediyeye ait kurumların yapısını değiştirerek çözümleri engelleme yok, UKOME gibi İstanbullunun her sorununda ortak çalışma ortak amaç var demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı, esirgediği Sefaköy, Beylikdüzü metro hattını imzala İstanbul o hizmeti hemen alsın, engelleme işine bak demiştir öyle değilmi? Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imza at, bekletme demiştir. İstanbullu daha ne desin? Siz her mesajı verdiniz, bakacağız, alacaklar mı almayacaklar mı? Umarım alırlar. Millet bugün ben barıştan yanayım dedi. Ben huzurdan yanayım dedi. Ben demokrasiden yanayım dedi. Ben adaletten yanayım dedim. öyle değil mi? İstanbul mesajını vermiştir. İstanbul bu işi noktalamıştır. Bundan sonrası için artık herkes ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. İşte böyle bir dönem olsun istiyoruz. Vatandaşımızın lehine olsun istiyoruz. Ben temenni ediyorum. Ama Millet diyor ki ben emir veriyorum emir. Millet emir verir bir kişi emir vermez. Öyle değil mi? Millet talimat vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi bugün itibariyle Tam Yol İleri demiştir. Millet her zaman kazanır demiştik. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Millet kazandı, kazandı. Millet kazanmaya devam edecek. Çok daha güzel işlere, çok daha güzel günlere koşacak. Yarın sabah hep birlikte yeni bir yelken açıyoruz. Yarın pırıl pırıl, mis gibi bir bahar gününe uyanıyoruz.

14 ilçe belediyemiz vardı biliyorsunuz. Onları söylemeyeceğim. Ama artık Beyoğlu bizimle; Bayrampaşa, Beykoz. Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Şile, Üsküdar. Şu anda rekabetin devam ettiği ilçelerimiz var. Burada; Fatih'te, Gaziosmanpaşa'da, Pendik'te rekabetin devam ettiği ilçeler var. Biz, İl Başkanımla beraber karargaha, İl Başkanlığı'na gideceğiz ve sabaha kadar takip edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim: Biz, yarın sabah, kim seçilirse seçilsin, 39'u da bu kardeşiniz için eşittir, eşit. Biz, bunların yaptığı ayrımcılığı yapmadık, yapmayız. Biz, seçilene saygı duyarız. Sandıktan çıkanı, emir kabul ederiz. Biz, demokrasi aşığıyız. Biz, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiz. Kolları sıvadım. Sizden enerjimi aldım. Size bir şey söyleyeyim mi? Değil atom karınca, bizi bu 5 yıllık yolculukta kimse geçemez.

"ÇİLEMİ ÇEKEN EŞİME, ÇOCUKLARIMA, ANNEME,BABAMA HEPİNİZİN HUZURUNDA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu süreçte benim çilemi çeken eşime, çocuklarıma, hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Burada olmayan anne ve babama, bütün akrabalarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onları bu hizmet döneminde çok az görüyordum. Çünkü bizim anlayışımızda siyaset; eş, dost, akraba yeri değil, olmadı, olmayacak. Hepinize söz veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ım sizi korusun. Ramazan ayında bütün dualarınız, bütün güzel dilekleriniz gerçek olsun. ve inşallah bu bayramdan sonra, Ramazan Bayramı'nda güzel bir bayramda buluşalım. Hep birlikte bu şehrin tüm maneviyatını yaşayalım. Milli bayramlarında yaşayalım. Dini bayramlarında yaşayalım. Bir olalım. Birlikte olalım. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Son olarak bu seçimin sloganını birlikte yapalım mı? Onlar diyor tam gaz geri, biz de diyoruz, tam yol ileri."