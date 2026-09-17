Saraçhane\'deki bıçaklı saldırı davasında tutuklu sanığın tutukluluğu devam etti

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN- Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) 1283 Hareketi Derneği Genel Başkanı Fırat Baran Önder'in, geçtiğimiz yıl Saraçhane'de düzenlenen 100. gün eylemi sonrasında uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Samet Memiş'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Önder, önceki duruşmanın ardından tutuksuz sanıkların kendisini takip ettiğini belirterek, "Adliye çıkışı metronun giriş bölümünde bizi tahrik etmeye çalıştılar... Buraya kalabalık bir şekilde gelme nedenimiz de kendi davamızı müdafaa etmek değil; memleketin adaletini müdafaa etmek, hayatını kaybeden çocukların hakkını müdafaa etmek. Çünkü biz buradan önemli bir karar çıkacağını ve bu kararın, sokak terörü diye nitelendirdiğimiz konuda emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz" dedi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Samet Memiş, katılan Fırat Baran Önder ve taraf avukatları katıldı. Birleştirilen dosyadaki suça sürüklenen çocukların yaşları nedeniyle duruşma kapalı yapıldı.

Duruşmada, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın bu dosyayla birleştirildiği bildirildi.

"METRONUN GİRİŞ BÖLÜMÜNDE BİZİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Söz alan Fırat Baran Önder, önceki beyanlarını tekrarladığını, birleştirilen dosyadaki suça sürüklenen çocuklardan da şikayetçi olduğunu ve onlar yönünden de davaya katılmak istediğini söyledi. Önder, "Geçen celsede burada ifade veren sanıklardan tutuklu sanık dışındakiler beni takip ettiler, adliye çıkışı metronun giriş bölümünde bizi tahrik etmeye çalıştılar, bu hususun da bilinmesini istiyorum" dedi.

Önder'in avukatı Iraz Yılmaz, duruşmaya gelmeyen suça sürüklenen çocuklar ve sanık hakkında yakalama veya zorla getirme kararı verilmesini, tutuklu sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Yılmaz, önceki duruşmanın ardından tutuksuz sanıkların müvekkiline ve avukatlara yönelik kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu belirterek bunun dikkate alınmasını istedi. Yılmaz ayrıca mahkeme koridorunda hazır bulunan tanıkları Baturalp Akalın'ın dinlenmesini talep etti.

Önder'in diğer avukatı Muhammed Enes Duran da meslektaşının beyanlarına katıldığını belirterek, duruşmalardan vareste tutulma talebi bulunmayan diğer sanıkların da haklarında yakalama kararı verilerek hazır edilmesini istedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Samet Memiş'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararda, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunması, isnat edilen suçun niteliği, öngörülen cezanın alt ve üst sınırları ile adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesine yer verildi.

Suça sürüklenen çocuk M. Y.'nin zorla getirilmesine hükmeden heyet, adresinde bulunamayan K. D. K. hakkında ise savunmasının müdafi eşliğinde SEGBİS aracılığıyla alınması ve ek savunmasının alınması amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Sanıklar ve suça sürüklenen çocuklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmalardan vareste tutulma taleplerini reddetti. Önder hakkında dosyada kesin rapor bulunduğu gerekçesiyle yeniden rapor alınması talebi de reddedildi.

Tutukluluk incelemesinin 16 Ekim'de yapılmasına karar verilirken duruşma 12 Kasım saat 11.30'a ertelendi.

AVUKAT DURAN: "REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan avukat Muhammed Enes Duran, tutuklu sanık dışındaki sanıkların ve dosyaları birleştirilen suça sürüklenen çocukların duruşmaya katılmadığını belirtti. Duran, duruşmaya gelmeyenler hakkında zorla getirme ve yakalama kararı çıkarılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Fırat Baran Önder'in sağlık sorunlarının sürdüğünü ve hastaneye gitmek zorunda kaldığını belirten Duran, yeniden rapor alınmasını da talep ettiklerini söyledi. Mahkeme, dosyada kesin rapor bulunduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Mahkemenin tutumuna yönelik itirazlarını yazılı olarak sunacaklarını belirten Duran, aynı tutumun devam etmesi halinde reddi hakim talebinde bulunacaklarını ifade etti.

ÖNDER: "EYLEME KAR MASKELERİYLE, BIÇAKLARLA GELEN BİR GRUBUN ORADA İŞİ NEDİR?"

Fırat Baran Önder ise duruşmaya destek için gelenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Her ne kadar karşı tarafın avukatları davanın yönünü saptırmaya çalışsa da, siyasi bir konu olmadığını belirtseler de davanın son derece siyasi olduğu ortadadır. Olay herhangi bir yerde, sokak arasında değil, Saraçhane'de eylem sırasında gerçekleşmiştir. Biz onlara da mütemadiyen şunu sorduk: Eyleme 8-10 kişi, kar maskeleriyle, üstlerinde bıçaklarla gelen kriminal bir grubun orada işi nedir? Bu soruyu sorduk ve bu sorunun cevabını alamadık."

Sanıkların geçmişte cinayet ve yaralama gibi suçlara karıştığını ileri süren Önder, bazı avukatlarının dosyada suça sürüklenen çocukların bulunması gerekçe gösterilerek duruşma salonuna alınmadığını söyledi. Önder, suça sürüklenen çocuklardan birinin Aydın'da tatilde olduğunu öğrendiklerini de iddia etti.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIN, BÜTÜN GENÇLERİN MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirten Önder, şöyle konuştu:

"Burada caydırıcı cezalar verilmedikçe, mahkemeler bu suçlulara karşı caydırıcı bir tavır almadıkça bu insanlar bunu suçta yükselme aracı olarak kullanmaya devam edecekler. Bu işin arkasını bırakmayacağız. Çünkü sadece kendi meselemiz olarak değil, daha önce hayatını kaybeden bütün çocukların, bütün gençlerin meselesi olarak görüyoruz. Buraya kalabalık bir şekilde gelme nedenimiz de kendi davamızı müdafaa etmek değil; memleketin adaletini müdafaa etmek, hayatını kaybeden çocukların hakkını müdafaa etmek. Çünkü biz buradan önemli bir karar çıkacağını ve bu kararın, sokak terörü diye nitelendirdiğimiz konuda emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz."