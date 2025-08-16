Sarıyer'de Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklama - Son Dakika
Sarıyer'de Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklama

16.08.2025 10:10
Mir Hüseyin D., S.Y. tarafından ensesine bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı, şüpheli tutuklandı.

Sarıyer'de dışarıda arkadaş grubuyla oturan Mir Hüseyin D. (22) ile S.Y. (16) arasında, iddiaya göre, kız meselesi yüzünden kavga çıktı. S.Y. eline aldığı bıçağı, bir süre kovaladığı Mir Hüseyin D.'nin ensesine sapladı. Mir Hüseyin D., ensesine saplanan bıçakla hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yakalandı. Sırtındaki bıçak çıkarılan Mir Hüseyin D.'nin tedavisi sürüyor.

Olay, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 04.45 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mir Hüseyin D. ile S.Y., arkadaş grubuyla sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra yanlarından Rabia isminde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç kız geçti. Genç kız hakkında konuştukları sırada Mir Hüseyin D. ile S.Y. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sonrası taraflar ayrıldı. Olaydan 5 dakika sonra elinde bıçakla olay yerine gelen S.Y., Mir Hüseyin D.'yi kovalamaya başladı.

ENSESİNE BIÇAK SAPLADI

Sokakta bulunan iş yerine giren Mir Hüseyin D., arkasından gelen S.Y. tarafından ensesinden bıçaklandı. Kavga sırasında iş yeri çalışanları tarafları ayırmaya çalıştı. Bıçak ensesine saplanan Mir Hüseyin D., yaralı halde dışarı çıktı. Saldırgan S.Y. ise olay yerinden hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayın ardından Mir Hüseyin D. ensesine bıçak saplı halde iş yeri önünde bir süre sandalyede oturdu.

ACİL AMELİYATA ALINDI; HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Mir Hüseyin D.'ye ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ensesindeki bıçakla ambulansa alınan Mir Hüseyin D., Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ensesine saplanan bıçak ameliyatla çıkarılan Mir Hüseyin D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü tanığı Mustafa Gürkan Ç.'nin (25) ifadesine başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, şüphelinin S.Y. olduğunu tespit etti. Evine baskın yapılan S.Y. bulunamadı. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, şüpheliyi Pınar Mahallesi'nde bir caddede yakaladı. Emniyete götürülen S.Y.'nin poliste daha önceden 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hakkında adli işlem başlatılan S.Y., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

