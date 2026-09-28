Sarıyer'de yayaların üzerine süren taksi şoförüne 6 bin 662 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Sarıyer'de yayaların üzerine süren taksi şoförüne 6 bin 662 lira ceza kesildi

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Yaya geçidini kullanan kişilerin üzerine aracını süren taksi şoförüne Sarıyer'de 6 bin 662 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Sarıyer'de aracını yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan kişilerin üzerine süren taksi şoförüne 6 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Haydar Aliyev Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yayalara geçiş hakkı vermeyen taksi sürücüsünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yürütülen çalışmada taksiyi E.D'nin (27) kullandığı belirlendi.

Taksi şoförüne Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak" ve "yaya geçitlerinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermemek" maddelerinden toplam 6 bin 662 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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