SCÜ Akademisyenleri ve Öğrenciler İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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SCÜ Akademisyenleri ve Öğrenciler İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) akademisyenleri ve öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe bin 500 kişi katıldı. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, basın açıklamasında Birleşmiş Milletler'e seslenerek bu vahşeti durdurmak için daha ne beklediklerini sordu.

30.05.2024 16:44
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SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) akademisyenleri ve öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için SCÜ'de görev yapan akademisyenler ve öğrenciler yürüyüş düzenledi. SCÜ Daire Başkanlığı önünde toplanan grup, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra İsrail'i lanetleyen pankart ve dövizler ile 100'üncü Yıl Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. Yürüyüşe, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler, öğrenciler ve üniversite personelinden oluşan yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Yürüyüşün ardından basın açıklaması düzenleyen Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Unutulmamalı ki tarihin vicdanı hiçbir meşru siyasi ideoloji, zulmü meşrulaştıramaz. Tarihin vicdanı hiçbir zaman zalimin yanında olmamıştır. Bugün bu zulmü gerçekleştirenler isimler, kıskançlığı ve hırsı yüzünden kardeşinin canına kıyan Kabil'in, çocukları katleden Nemrut'un, yüzlerce yeni doğan bebeği öldüren Firavun'un yanında anılacaktır. Buradan dünyada barış ve düzeni tesis etmekte mükellef Birleşmiş Milletler'e sormak istiyoruz. Bu vahşeti durdurmak için daha ne bekliyorsunuz?" dedi.

SCÜ Akademisyenleri ve Öğrenciler İsrail\'in Filistin\'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SCÜ Akademisyenleri ve Öğrenciler İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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