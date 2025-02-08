Seferihisar'da Deniz Suyu 200 Metre Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seferihisar'da Deniz Suyu 200 Metre Çekildi

Seferihisar\'da Deniz Suyu 200 Metre Çekildi

Kuvvetli poyraz nedeniyle İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu 200 metre çekildi, balıkçı tekneleri karaya oturdu.

08.02.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi.

Kuvvetli poyrazın etkili olduğu ilçede deniz suyunun çekilmesi nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu.

Suyun çekildiği yerlerde adacıklar oluştu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, gazetecilere, deniz suyunun poyraz nedeniyle çekildiğini söyledi.

Bölgede 2022 yılında da çekilme yaşandığını ancak bu yılki çekilmenin daha büyük olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Poyraz Türkiye'yi iki türlü etkiler. Birincisi çok soğuk getirir, tıpkı bugünkü gibi. Bir de deniz çekilmesine neden olur. Salı gününden itibaren müthiş bir poyraz fırtınası var Ege Denizi'nde. Saatte 60-70 kilometrelere varan hızla müthiş bir rüzgar var. Bu rüzgar suyu alıp güneye doğru, Girit'e doğru itiriyor. Bu nedenle Marmara'dan başlamak üzere bütün sular, deniz seviyeleri azalmaya başlıyor."

Yaşar, Dikili ilçesinde de benzer bir durumun yaşandığını, su seviyesinin 50-60 santimetre düştüğünü ifade ederek aynı durumun Bodrum'da da görülebileceğini kaydetti.

Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayarak "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi.

Yaşar, poyrazın kesilmesiyle birlikte suyun yeniden yerine geleceğini belirtti.

Kaynak: AA

Doğan Yaşar, Seferihisar, Hava Durumu, Balıkçılık, Güncel, Yaşam, Dünya, izmir, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da Deniz Suyu 200 Metre Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:44:50. #1.13#
SON DAKİKA: Seferihisar'da Deniz Suyu 200 Metre Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.