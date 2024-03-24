Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti: Devlet desteği ile gelirini üç katına çıkardı - Son Dakika
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Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti: Devlet desteği ile gelirini üç katına çıkardı

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Ankara'dan Kastamonu'ya dönen Metehan Gökçen, devlet desteğiyle koyun yetiştiriciliği yaparak gelirini üç katına çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayesinde köyden kente göçü önlemek, kırsal gelir kaynaklarını artırmak ve istihdam sağlamak amaçlanıyor. Gökçen, 100 koyunla başladığı işini sevgiyle yaparak başarıya ulaştı ve yeni projelerle koyun üretimini geliştirmeyi hedefliyor.

24.03.2024 11:01  Güncelleme: 11:12
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Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti: Devlet desteği ile gelirini üç katına çıkardı

Şehirden sıkılıp köye yerleşti: Devlet desteği ile başladığı koyun yetiştiriciliğinde paraya para demiyor

KASTAMONU - Ankara'daki işinden ayrılarak Kastamonu'nun Araç ilçesindeki köyüne dönen Metehan Gökçen, devlet desteğiyle aldığı 100 koyun sayesinde koyun yetiştiriciliği yapmaya başladı. İşini aşkla yapan Gökçen, gelirini Ankara'da çalıştığı iş yerinden aldığı ücretin 3 katına çıkardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Valilikler ve Ziraat Bankası aracılığıyla 2022 yılında hayata geçirilen ve 2024 yılından itibaren 2 yıl daha uzatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde Kastamonu'da koyun varlığının artırılması, üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi ile küçükbaş hayvan varlığının artırılması, köyden kente göçü önleyerek atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırsal gelir kaynaklarının arttırılarak, bölgesel kalkınmayı ve yerel koyun yetiştiriciliği ile kırmızı et açığının kapatılması ve istihdamın sağlanması amaçlanıyor. Geçen yıllarda 200 bin TL kredi limiti olan projede, yeni dönem protokolü ile 2026 yılına kadar 400 bin TL kredi limiti ile devam edecek. 1 yıl ödemesiz olarak çiftçileri destekleyecek olan projede 7 yıl vade ile geri ödeme yapılabilecek.

Proje sayesinde şehir hayatını bırakıp köye yerleşti

Kastamonu'da projeden 29 üretici faydalandı. Projeden faydalanmak isteyen Metehan Gökçen de Ankara'daki işinden ayrılarak köyüne dönmeye karar verdi. Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Karasu köyüne yerleşen Gökçen, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinden faydalanarak 100 koyun aldı. Metehan Gökçen, 1 yıl içerisinde 140 kuzu üreterek satışını yaptı. Bu sayede Ankara'daki gelirinin üç katından daha fazla gelir elde eden Gökçen, koyun üretimini geliştirmek için yeni projeler hazırlayarak teşviklerden yararlanmak istediğini söyledi.

"Proje gençlerin dikkatini çekiyor ve bizleri çok fazla kişi arayıp talepte bulunuyor"

2022 yılında başlatılan proje çerçevesinde kendi işletmesini kuran Gökçen'i ziyaret eden Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, "Geçen yıl 100 baş koyun almıştı, inşallah bu yıl da devam ettirerek sürüsünü daha da arttırmak istiyor. Bizler proje başvurusu aldıktan sonra dosyayı Ziraat Bankasına gönderiyoruz. Ziraat Bankasından da kredi onayı geldikten sonra Valiliğimize onaya sunuluyor ve Valimizin onayından geçtikten sonra çiftçilerimiz bu projeden yararlanabiliyor. Yerel olarak bakıldığında da bizlerin de amacı Kastamonu'da koyunculuğun geliştirilmesi, ahırlarımızın kapasitesinin arttırılması ve dolayısıyla Kastamonu'nun et piyasasında küçükbaş etin daha da fazla arttırılması hedefleniyor. Bu çerçevede 2022 yılında başladığımız projemizde ilk etapta 11, ikinci etapta da 9 çiftçimizi yararlandırdık. Geçtiğimiz yıllarda verilen kredi tutarı 250 bin lira iken bu rakam 400 bin liraya arttırıldı. 2022 yılında projeye başladığımızda ilk etapta 60 tane başvurumuz vardı fakat Ziraat Bankasından onay alabilen 11 çiftçimiz oldu. 2023 yılında ikince etaptan 9 çiftçimiz yararlanırken, üçüncü etap için de 9 çiftçimiz projeden faydalandı. Bu yıl da müracaatların daha da üstüne çıkmayı bekliyoruz. Bizleri arayan çok, talep çok fazla. Özellikle gençlerin dikkatini çeken bir proje. Buradaki çiftçimiz bizden geçen yıl 100 koyun almıştı. 140 tane kuzu satmış. Bu şekilde olunca şimdi başvurmayı düşünenlere örnek olmuş oluyor hem de köyüne dönerek en azından yeni bir gelir kapısı sağlarken tarımsal üretime de katkı sağlıyor. Bu da gençlerimize güzel bir örnek olmuş oldu" dedi.

"İşi daha da ileriye götürebilmek için daha farklı hedeflerim var"

Yaptığı işi çok sevdiğini belirten Metehan Gökçen ise, "Projeden faydalanarak 100 koyun aldım. Anaç koyunlarımızı alarak 1 yıllık bir süreç zarfında kuzu elde ettik. 100 koyundan hemen hemen 140 kuzu elde ettik. Randıman olarak memnunum. Yavrulama sürecinde mutlu olduğum için ben de heves ettim. İşi daha da ileriye götürebilmek için daha farklı hedeflerimiz ve projelerim bulunuyor. Bu şekilde işimde ilerlemek istiyorum" diye konuştu.

"Asgari ücretin üç katı civarında aylık bir kazancım oluyor"

Ankara'da özel sektörde çalıştığı sırada asgari ücretle geçimini sağladığını vurgulayan Gökçen, "Asgari ücretin bana yetmeyeceğini düşünerek köyüme dönmek için birçok nedenim oldu. Ben de bunu değerlendirmek istedim ve hayvancılığa atıldım. Kuzularımızı besili bir şekilde ilerleterek satışını gerçekleştirdik. Mutluyum, asgari ücretten daha fazla para kazanıyorum ve köyümde kendi işimin başındayım. Bunun için çaba sarf ediyorum. Asgari ücretin bana yetmeyeceğini düşünerek hayvancılığa atıldım. Asgari ücretin üç katı civarında aylık bir kazancım oluyor. İnsanın bu işi severek, içinden gelerek yapması gerekiyor. Zor şartlarda bakılabilir ama hiç kimsenin de pes etmesini istemem" şeklinde konuştu.

"Asgari ücret ile bir yerde çalışmaktansa hayvancılığı yapmak en güzel iş"

Projenin genç çiftçilere umut olduğunu belirten Kastamonu Koyun-Keçi Damızlık Birliği Başkanı Adem Canbaz da, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Kastamonu Valiliğimiz ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılan projenin örneklerinden bir tanesi olan çiftçimizi ziyaret ettik. Bu proje sayesinde küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen gençleri köye döndürmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde ve Kastamonu'da güzel bir proje oldu. Şu anda projemiz devam ediyor. İnşallah başvurular daha da çok olur. Projede 125 bin küçükbaş hedefliyoruz. Ayrıca banka 250 bin lira veriyordu, sağ olsunlar Tarım Bakanımızın devreye girmesiyle 400 bin liraya yükseltildi. Araç'ta başvuru sayısı 9, tabii ki daha çok olmasını isteriz. Küçükbaş hayvancılık bereketli bir para kazanma usulü ama zorlukları da bulunuyor. Tek sermayesi bu hayvanı otlatmak, başka bir sermaye istemiyor. Bu işletmeye sıfırdan başladık, 100 tane anaç koyun aldı, bunların kuzuları satıldı. İyi de para kazanmış oldu. Biz aslında gençlerimizi köylerimize yöneltemiyoruz. Aslında asgari ücret ile bir yerde çalışmaktansa bu hayvancılığı yapmak en güzel iş. 100 koyunu olan bir kişi, bacasız fabrika gibi çalışıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti: Devlet desteği ile gelirini üç katına çıkardı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Gökçen, Ankara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti: Devlet desteği ile gelirini üç katına çıkardı - Son Dakika

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