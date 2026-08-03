Şehit Aileleri ve Gazilere Kapsamlı Hak Düzenlemesi - Son Dakika
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Şehit Aileleri ve Gazilere Kapsamlı Hak Düzenlemesi

Şehit Aileleri ve Gazilere Kapsamlı Hak Düzenlemesi
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AK Parti ve MHP, şehit aileleri ile gazilerin özlük, sosyal ve ekonomik haklarını iyileştiren 9 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif, asgari ücretin altında aylık kalmamasını, bakım desteğinin artırılmasını ve muayene yaş haddinin yükseltilmesini öngörüyor.

(TBMM) - Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'li vekillerin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde, şehit aileleri ile gaziler, vazife malulleri, ilgili kanunlar kapsamındaki siviller ve askeri öğrencilerin, özlük, sosyal ve ekonomik haklarına ilişkin düzenlemeler öngörülüyor. Şehit anne-babalarına bağlanacak aylıkların asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye kavuşturulacak; gaziler için evde bakım desteği artılacak; gazi sayılmayanların sorunları çözülecek; vazife ve harp malullerinde muayene yaş haddi yükseltilecek.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP tarafından, şehit aileleri ve gazilerin özlük hakları ile ilgili düzenlemeler getiren, sosyal ve ekonomik haklar sağlayan, yürürlük dahil toplam 9 maddelik  "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ve her iki partinin milletvekillerinin imzasının yer aldığı teklif, çarşamba günü saat 18.00'de Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınacak.

Teklife göre, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 72'nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırılacak ve kategorik bir ayrıma gitmeksizin tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye kavuşturulacak.

BAKIMA MUHTAÇ GAZİ VE MALULLERE EK ÖDEME ARTIRILIYOR

5434 sayılı Kanun'un ek 77 nci maddesinde yapılan değişiklikle, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödemenin miktarı artırılacak. Düzenlemeyle, söz konusu ödemenin net asgari ücretin iki katı olan mevcut tutarı, net asgari ücretin iki buçuk katı tutarına çıkarılacak.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle; bu madde kapsamında vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılacak. Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde yapılan değişiklikle; bu gruptakilerin vazife malullüğü aylıkları, eğitim durumlarına bakılmaksızın en az 10'uncu derecenin birinci kademesi, 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için ise 8'inci derecenin birinci kademesi esas alınarak hesaplanacak. Derece yükselmelerinde yükseköğrenim mezunları gibi işlem yapılacak ve dördüncü dereceye yükselenlerden itibaren kademeli olarak 2100 ila 3600 arasında ek gösterge rakamlarından yararlanmaları sağlanacak

Maddeye eklenen yeni fıkra ile ise (h), (i) ve (j) bentleri kapsamındaki erbaş/er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık tutarına 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamayacak şekilde yasal bir alt sınır (taban aylık) getirilecek ve ve fark ödemeleri Hazine tarafından karşılanacak.

3713 sayılı Kanun'un ek 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olan ancak ilgili mevzuata göre malul sayılmayan, Nizamname hükümlerine göre ise derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellenecek ve  bağlanan aylık miktarları artırılacak. Ayrıca, bu madde kapsamında aylık bağlananlar, 1005 sayılı Kanun kapsamındakilere sağlanan diğer sosyal ve özlük haklarından aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılacak.

GÖREV SIRASINDA YARALANAN ANCAK MALUL SAYILMAYANLAR KAPSAMA ALINDI

3713 sayılı Kanun'a eklenecek geçici maddeyle  terörle mücadele görevlerinin ifası sırasında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele 17.135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Bu düzenleme ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucuları kapsama alınacak.

Terör eylemleri sonucu ateşli silah mermi çekirdeği, şarapnel veya patlayıcı mühimmatın (EYP, mayın, havan, roket, el bombası vb.) vücutta penetran yaralanmaya neden olması, bunların blast (patlama basıncı) ve termal etkileriyle yaralanılması ya da terör örgütü mensuplarının kesici, delici, ezici yakın muharebe saldırıları sonucu meydana gelen yaralanmalar kapsama dahil edildi.

Değerlendirmelerde olay tarihindeki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmaması (Adli Tıp Kurumunca kullanılan TCK Yaralama Suçları Değerlendirme Rehberi ölçütlerine göre hafif olmayan yaralanma niteliği taşıması) ve mevcut sağlık durumu ile olay tarihindeki yaralanma arasında illiyet bağı bulunduğunun en az bir adli tıp uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuyla tespiti şartı aranacak. Bu şartları taşıyanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 17.135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacak, yapılan ödemeler faturası karşılığı Hazinece SGK'ya aktarılacak ve bu kişilerin aylık hükümleri hariç 1005 sayılı Kanun kapsamındaki gazilere sağlanan diğer sosyal ve özlük haklarından yararlanmaları sağlanacak. Ayrıca düzenleme, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen olaylar bakımından bir defaya mahsus uygulanacak.

Başvuruların kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde olay tarihindeki kurumlara yapılması gerekiyor. İlgililerin sonradan malul olduklarının tespiti halinde ise vazife malullüğü hükümleri uygulanarak bu maddeye göre bağlanan aylıkları kesilecek.

MUAYENE YAŞ SINIRI 41'DEN 55'E YÜKSELTİLİYOR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 18'inci maddesinde yapılan değişiklikle, vazife malulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle yeniden muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi, 41'den 55'e yükseltiliyor. Bu durumdakilerle ilgili "55 yaşını doldurdukları" tarih esas alınacak.

15 TEMMUZ GAZİLERİ

7082 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere, 17.135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması ve bu aylıklara 5454 sayılı Kanun kapsamında ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

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