Şehit öğretmen Şenay Aybüke'ye meslektaşlarından vefa - Son Dakika
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Şehit öğretmen Şenay Aybüke'ye meslektaşlarından vefa

Şehit öğretmen Şenay Aybüke\'ye meslektaşlarından vefa

ANKARA'nın Pursaklar ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulu'nda, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve diğer şehit öğretmenlerin anısına çiçek bahçesi ve anı köşesi oluşturuldu.

23.11.2024 12:26  Güncelleme: 12:28
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ANKARA'nın Pursaklar ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulu'nda, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve diğer şehit öğretmenlerin anısına çiçek bahçesi ve anı köşesi oluşturuldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında okulu ziyaret eden şehit Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, duygusal anlar yaşadı.

Turgut Özal Ortaokulu'nda öğretmenler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için çiçek bahçesi oluşturdu. Okulun bahçesinde oluşturulan alana Şehit Aybüke Yalçın Bahçesi ismi verildi. Ayrıca okulun kütüphanesinde de şehit Aybüke Yalçın ve diğer şehit öğretmenler anısına köşe yapıldı. Öğrencilerle birlikte hazırlanan anı köşesinde Aybüke Yalçın'ın yanı sıra şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz, Cuma İbiş, Lütfi Ölmez'in fotoğrafları ve diğer şehit öğretmenlerin isimleri yer aldı. Ağaç şeklindeki anı köşesine 'Öğretmenler Günü'nü kutlayamayanlar' notu yer aldı.

Öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ile babası Sadık Yalçın'ı evlerinde ziyaret etti. Aileye plaket veren öğretmenler, Yalçın çiftini de okula davet etti. Zehra ve Sadık Yalçın çifti okulu ziyaretlerinde duygusal anlar yaşadı. Özellikle anı köşesinde kızlarının fotoğraflarına bakarken çiftin gözleri doldu.

'ÇOK İNCE NAZİK BİR ÇALIŞMA OLMUŞ'

Sadık Yalçın, 200'ü aşkın öğretmen şehit olduğunu söyleyerek, "Bunlardan bir tanesi de bizim evladımız, Aybüke öğretmen. Hepsinin ruhları şad olsun. Bu ülkeye hizmet esnasında şehit düşen askerlerimize, güvenlik görevlilerimize, doktorlarımıza, mühendislerimize, diğer sivil şehitlerimize rahmet diliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Bu güzel ülkede yaşayıp, suyunu içip imkanlarından en üst seviyede faydalanan; ama hainliği de bırakmayanları da Allah kahreylesin. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Hayırlı görevler diliyorum. Onların kazasız belasız, kötülüğe maruz kalmadan eğitim öğretim yıllarını tamamlaması en büyük temennimiz. Öğretmenler Günü'nün ülkemizdeki bütün öğretmenlere hayırlara vesile olmasını da Allah'tan temenni ediyoruz. Çok ince ve nazik bir çalışma olmuş. Şehit öğretmenlerimize okulun kütüphanesinde yer ayırarak, öğrencilerimizin de buraya girip çıktıkça burayı göreceğini düşünürsek geçtiğimiz yıllarda neler olduğunu daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olması münasebetiyle 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayacağız. Öncelikle ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu ülkeye emeği geçen bütün öğretmenlerimize minnettarız. Biz de vatandaş olarak hem devletimize hem öğretmenlerimize hem çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onları ülkemizin geleceğine daha iyi hazırlamak için de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZİ UNUTMAK İSTEMEDİK'

Anı köşesini hazırlayan teknoloji tasarım öğretmeni Rahime Aktaşoğlu ise "Öğretmenler Günü'nü hep farklı bir şekilde kutluyorduk ama bu programımızda şehit öğretmenlerimizi unutmak istemedik. Akış toplantısında ne yapsak diye düşünürken ortaya böyle bir şey çıktı. Biz zaten birkaç ay önce bahçemizi hazırlamıştık ve bahçeye Aybüke öğretmenin adını verdik. Daha sonra şehit öğretmenler için anı köşesi yapmak istedik. Şehit öğretmenleri araştırırken çok fazla olduğunu gördük. Biz hep Necmettin öğretmen ve Aybüke öğretmeni duyuyorduk; ama çok eski yıllarda da şehit öğretmenlerin olduğunu gördük. O yüzden sadece Aybüke öğretmenin anısına değil de bütün şehit öğretmenlerin anısında bir köşe yaptık" dedi.

Kaynak: DHA

Aybüke Yalçın, Turgut Özal, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Şenay Aybüke'ye meslektaşlarından vefa - Son Dakika


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