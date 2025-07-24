Şehit Orman İşçisi Eyüp Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Orman İşçisi Eyüp Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Orman İşçisi Eyüp Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı
24.07.2025 19:01
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden 37 yaşındaki orman işçisi Eyüp Dereli, cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Eda Dereli'nin duygusal anlar yaşadığı tören, ikindi namazının ardından gerçekleştirildi. Dereli'nin cenazesi, Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verildi.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dereli (37), son yolculuğuna uğurlandı. Eda Dereli eşinin tabutunun arkasından yürüyerek 'Eyüp seni çok seviyorum, senden başka kimseyi sevmeyeceğim." diye ağladı.

Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev alan orman işçisi Eyüp Dereli, aniden esen ters rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalarak, beraberinde 5'i AKUT gönüllüsü 9 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Dereli'nin cenazesi Ankara Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir'e getirildi. Şehit Dereli için kent merkezindeki Reşadiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Dereli, ailesi ile Eskişehirliler katıldı. Şehit Eyüp Dereli'nin tekerlekli sandalyeyle gelen annesi Habibe, babası Salih, eşi Eda, ikiz kardeşi Faik ile çocukları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.

Şehit Eyüp Dereli için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Dereli, polis mangasının omuzlarına cenaze aracına götürülürken, Eda Dereli eşinin tabutu arkasından yürürken, "Eyüp seni çok seviyorum, senden başka kimseyi sevmeyeceğim. Ben daha doymadım sana" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Dereli, Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Orman İşçisi Eyüp Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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