Şehit polis Fethi Sekin Elazığ\'da kabri başında anıldı

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 7'nci yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi.

"Şehit Fethi Sekin Külliyesi"nde devam eden programda, şehit Sekin adına hazırlanan belgesel izletildi.

Şehidin kardeşi Ahmet Sekin, burada yaptığı konuşmada, ağabeyini şehadetinin 7'nci yılında rahmetle andığını söyledi.

Sekin, "Allah'a hamdolsun, ne Kemal Aslanlar ne Fethi Sekinler ne de Ömer Halis Demirler unutulabilir, kesinlikle unutulmayacaklar." dedi.

Şehidin kız kardeşi Fikriye Sekin ise şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Sekin, "Her karış toprağı bizim için paha biçilmez kıymette olan cennet vatanımızın topraklarını kanlarıyla sulayan her bir vatan evladı şehidimize minnet duygumuz bitmedi, bitmeyecek. Bu değerli şehitlerimizi yetiştiren anne ve babalarımız var. Bu anne ve babaların kalbimizdeki yerleri en az şehitlerimiz kadar kutsal ve değerli." ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra Baskil Kaymakamlığı tarafından Elazığ Valiliği, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının desteğiyle düzenlenen proje kapsamında, 81 ildeki lise öğrencilerinin katıldığı "Benim için Fethi Sekin demek" temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Yarışmada 1'inci olan İstanbul'daki Tuğrul Bey Anadolu Lisesi öğrencisi Abdulhadi Şahin ile 2'nci olan Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Betül Berra Sayın ödüllerini Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan aldı.

Hava muhalefeti nedeniyle programa katılamayan, yarışmada 3'üncü olan Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Rana Erman'a ödülü Baskil Kaymakamlığı tarafından ulaştırıldı.

Kompozisyon yarışmasında 1'inci olan Abdulhadi Şahin, kaleme aldığı "Sonsuzluğun yolcusu" isimli kompozisyonu okudu.

Programın sonunda, şehit Fethi Sekin konulu resim ve fotoğraf sergisi ile külliyede şehidin kişisel eşyalarının bulunduğu alan gezildi.

Programa, şehidin yakınları ile AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.