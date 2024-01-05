 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 7'nci yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törende, şehit Sekin adına hazırlanan belgesel izletildi ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Programa, şehidin yakınları ve birçok yetkili isim katıldı.

Şehit polis Fethi Sekin Elazığ\'da kabri başında anıldı
05.01.2024 - 16:14,
Abone Ol

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 7'nci yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi.

"Şehit Fethi Sekin Külliyesi"nde devam eden programda, şehit Sekin adına hazırlanan belgesel izletildi.

Şehidin kardeşi Ahmet Sekin, burada yaptığı konuşmada, ağabeyini şehadetinin 7'nci yılında rahmetle andığını söyledi.

Sekin, "Allah'a hamdolsun, ne Kemal Aslanlar ne Fethi Sekinler ne de Ömer Halis Demirler unutulabilir, kesinlikle unutulmayacaklar." dedi.

Şehidin kız kardeşi Fikriye Sekin ise şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Sekin, "Her karış toprağı bizim için paha biçilmez kıymette olan cennet vatanımızın topraklarını kanlarıyla sulayan her bir vatan evladı şehidimize minnet duygumuz bitmedi, bitmeyecek. Bu değerli şehitlerimizi yetiştiren anne ve babalarımız var. Bu anne ve babaların kalbimizdeki yerleri en az şehitlerimiz kadar kutsal ve değerli." ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra Baskil Kaymakamlığı tarafından Elazığ Valiliği, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının desteğiyle düzenlenen proje kapsamında, 81 ildeki lise öğrencilerinin katıldığı "Benim için Fethi Sekin demek" temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Yarışmada 1'inci olan İstanbul'daki Tuğrul Bey Anadolu Lisesi öğrencisi Abdulhadi Şahin ile 2'nci olan Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Betül Berra Sayın ödüllerini Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan aldı.

Hava muhalefeti nedeniyle programa katılamayan, yarışmada 3'üncü olan Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Rana Erman'a ödülü Baskil Kaymakamlığı tarafından ulaştırıldı.

Kompozisyon yarışmasında 1'inci olan Abdulhadi Şahin, kaleme aldığı "Sonsuzluğun yolcusu" isimli kompozisyonu okudu.

Programın sonunda, şehit Fethi Sekin konulu resim ve fotoğraf sergisi ile külliyede şehidin kişisel eşyalarının bulunduğu alan gezildi.

Programa, şehidin yakınları ile AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fethi Sekin, Baskil, Elazığ, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement