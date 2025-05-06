Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşyaları Müzeye Bağışlandı - Son Dakika
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Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşyaları Müzeye Bağışlandı

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz\'ın Eşyaları Müzeye Bağışlandı

İSTANBUL'da geçen yıl uğradığı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) kişisel eşyalarını, polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, Şehitler Müzesi'ne bağışladı.

06.05.2025 17:19
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İSTANBUL'da geçen yıl uğradığı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) kişisel eşyalarını, polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, Şehitler Müzesi'ne bağışladı. Annelik hayali kuran şehit Yılmaz'ın eşyaları müzede, 2018 yılında Hakkari'de annesiyle birlikte şehit edilen Bedirhan Karakaya bebeğin eşyalarının yanına konuldu.

İstanbul'da, Ümraniye'de 22 Eylül 2024'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti'nin (19) tabancayla vurarak şehit ettiği polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kişisel eşyalarını, Sivas'ta görev yapan polis memuru eşi Semih Yılmaz, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği bünyesinde bulunan Şehitler Müzesi'ne bağışladı. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın üniforması ve şapkası ile günlük hayatta kullandığı küpe, bileklik, kolye, gözlük, saat, çanta, bot ve kıyafetleri gibi eşyaları müzeye bağışlandı. Şehit Yılmaz'ın kişisel eşyalarının bir kısmı dernek binasındaki Şehitler Müzesi'nde, 31 Temmuz 2018'de Hakkari Yüksekova'da, annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit edilen 10 aylık Bedirhan Karakaya bebeğin emzik ve cibinlik gibi kişisel eşyalarının bulunduğu bölmeye konuldu.

'ANNE OLMA HAYALİ VARDI'

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Şehit Şeyda Yılmaz'ın unutulmaması için müzede sergilemek üzere emanetlerini teslim aldıklarını belirterek, "Şehitlerimizin emanetleri sergilenen Türkiye'nin ilk Şehitler Müzesi burası. Türkiye'de 2006 yılında kurulmuş ilk Şehitler Müzesi ve burada da birçok değerli emanetimiz var. Bedirhan bebeğimizden, Adem Yavuzlardan tutun ve en sona Şeyda'mızın emanetlerini, bugün Bedirhan bebeğin emanetlerinin yanına getirdik. Çünkü Bedirhan bir evlattı, küçük bir evlattı. Şeyda'mızın da anne olmak için hayalleri vardı. Anne olamadı ama biz bugün kendisini, kendi küçük evladımızla birleştirdik ve bugün onun emanetini Bedirhan bebeğimizin emanetlerinin yanına, derneğimize koyduk ve bundan sonraki süreçte derneğimize gelen öğrencilerimiz, ziyaret etmek isteyen herkes burada artık Şeyda ile beraber Bedirhan bebeğin emanetlerini görecekler" diye konuştu.

'AMACIMIZ ŞEHİTLERİMİZİN UNUTULMAMASI'

Eşinin eşyalarını müzeye bağışlayan polis memuru Semih Yılmaz, "Dernek başkanımıza bu hassas davranışından ve düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sürecin başından beri bizim yanımızda oldu. Buradaki müzeye eşimin de emanetlerini getirdik. Amacımız şehitlerimizin unutulmaması. Onların her anlamda hatırlanması. Eşyalar içerisinde eşimin son giymiş olduğu, yani 22 Eylül 2024 tarihinde karakola giderken giymiş olduğu sivil kıyafetleri var, çantası var, çantasının içerisinde yer alan tokaları var. Şehit olduğu esnada ayağında olan botları var. Ayrıca karakolundan, dolabında duran polis tişörtü, çok sevdiği bir beresini ve çantasını getirdim. Onun haricinde günlük hayatta takmış olduğu toka, küpe ve bileklik tarzında eşyalarını getirdim" dedi.

Semih Yılmaz'ın, eşinin alyansını ise boynuna taktığı zincirde taşıdığı görüldü.

Eşyaların bir bölümünün dernek binasındaki müzede, bir kısmının ise Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki 'Şehitler Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşyaları Müzeye Bağışlandı - Son Dakika

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