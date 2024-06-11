Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı KKTC'de Gerçekleştirildi

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(KKTC) - Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) arama kurtarma unsurların katılımıyla bugün KKTC'nin Girne şehrindeki 101 Evler bölgesinde yapıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun da izlediği tatbikata Azerbaycan, Bangladeş ve Moritanya'dan da askeri personel gözlemci olarak katıldı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'den arama kurtarma unsurların katılımıyla, 10-14 Haziran tarihleri arasında KKTC'de gerçekleştiriliyor. Bu sene 20'ncisi düzenlenen tatbikatın kara safhası bugün Girne'de 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde yapıldı.

Tatbikat öncesi Boğazköy'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli'ye KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ile Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından anı objeleri takdim edildi.

Ersin Tatar, Mehmet Ali Talat, Metin Feyzioğlu da katıldı

Tatbikatın kara safhasını; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli, çok sayıda basın mensubu ile Azerbaycan, Bangladeş ve Moritanya'dan yabancı gözlemciler izledi.

Tatbikat, Türkiye ile KKTC arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla kara ve deniz olmak üzere iki safhada ve üç senaryo kapsamında icra edilecek. Tatbikatın kara safhası bugün Girne 101 Evler bölgesinde, deniz safhası ise yarın Doğu Akdeniz'de, Gazimağusa açıklarında, KKTC karasuları dışında ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yapılacak.

Kara safhası icra edildi

Tatbikatta senaryo gereği; KKTC hava sahasında, İzmir-Ercan güzergahında uçuşu planlı bir yolcu uçağı tarafından Girne semalarında tehlike sinyali verilmesi, aynı zamanda Uydu Destekli Arama ve Kurtarma sistemi (SARSAT Sistemi) üzerinden tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınmasıyla, durumun Ercan Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirilmesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Ardından bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri, uygun Arama Kurtarma Birlikleri (AKBİR), sağlık personeli ve kara aracı bölgeye sevk edildi ve arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Ayrıca TC Arama Kurtarma Teşkilatı'ndan da Arama Kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunularak, teşkilat faaliyete geçirildi. Böylece arama kurtarma faaliyetine destek vermek amacıyla iki Arama Kurtarma Uçağı, bir Arama Kurtarma Helikopteri, bir İHA ve bir Arama Kurtarma Timi de olay yerine sevk edildi.

Arama kurtarma uçak ve helikopterleri kaza yapan uçağı bularak, Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli (AKİP) olay bölgesine indirildi. Personel tarafından uçak bölgesinde keşif yapılarak, tespit edilen kazazedelere ilk müdahale yapıldı ve helikopterler ile tahliyeleri sağlandı. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri ile koordineli olarak kaza bölgesinin çevre emniyeti de alındı.

Bölgeye gelen itfaiye unsurları ise uçaktaki yangına müdahale ederek, söndürme ve soğutma işlemi yaptı. Arama kurtarma unsurları tarafından ise uçak içerisinde ve kaza bölgesinde kurtarma ve tahliye faaliyetleri yapıldı. Tespit edilen kazazedelere ilk ve acil müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ve kurtarılan diğer yolcular ile birlikte ambulanslarla tahliyeleri sağlandı.

Alan araması sırasında AK Köpek Timi tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında bir yaralı tespit edildi ve Sivil Savunma ekibi tarafından kurtarılan kazazede ambulans ile tahliye edildi. Dron kullanılarak, ormanlık alanda tespit edilen diğer kazazede ise helikopter tarafından kurtarıldı.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından tatbikata katılan unsurlar selamlama geçişi gerçekleştirdi. Tatbikatın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç-gereçler tanıtıldı.

CANER GÖNYELİ KİMDİR?

Caner Gönyeli, 1947 yılında Kıbrıs'ta doğdu. 30 Ağustos 1970 tarihinde Deniz Harp Okulu'ndan Asteğmen olarak mezun oldu ve 30 Ağustos 1971'de Teğmenliğe nasbedildi. TCG Kocatepe (D-354) muhribi ikmal subayıyken Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı ve 21 Temmuz 1974'te şehit oldu. Anısı, Girne Deniz Şehitliği'nde yaşatılan Teğmen Gönyeli'nin TSK Övünç Madalyası, kanuni varisine verildi.