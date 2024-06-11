Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

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TÜRKİYE ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) iş birliğinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci safhası Girne'nin 101 Evler bölgesinde yapıldı. Girne semalarında düşen yolcu uçağındakiler için gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl KKTC'de yapılan arama kurtarma tatbikatının, bu yıl 20'ncisi düzenlendi. Türkiye ve KKTC tarafından düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci safhası Girne'nin 101 Evler bölgesinde yapıldı. Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da takip etti. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC unsurları ile sivil kurum ve kuruluşların da yer aldığı tatbikata Azerbaycan, Bangladeş ve Moritanya'dan askeri personelin gözlemci olarak katıldığı bildirildi. Tümgeneral Osman Aytaç, tatbikatın 2002'den bu yana düzenlendiğini aktardı. Konuşmanın ardından Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli'ye Tümgeneral Aytaç ile Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından anı objesi takdim edildi.

DÜŞEN UÇAKTAKİ YARALILAR KURTARILDI

Toplantının ardından tatbikatın kara safhası olan arama kurtarma faliyetine geçildi. Senaryoya göre, İzmir-Kıbrıs güzergahında uçuş yapan hava yolu şirketine ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı, iniş için alçalmaya başlarken, Girne semalarında 'tehlike' sinyali verdi ve düştü. Bunun üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirilerek, bölgeye arama kurtarma helikopteri, ambulans helikopter, arama kurtarma birlikleri ve kara ambulansı ile itfaiye aracı gönderildi. Türkiye'den de destek istendi. Tatbikata Türkiye'den 10, KKTC'den 4 koordinasyon merkezi fiilen katıldı. Uçaktakiler için gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

'NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖRDÜK'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini belirterek, "Yıllarca yapılan çalışmalar ve koordinasyonla hem KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili ekiplerinin kendi egemenlik alanında, gerek havada gerek karada herhangi bir felaketle karşı karşıya kalacak olan insanların kurtarılması ve arama çalışmalarında ne kadar etkin olabileceklerini hep birlikte görmüş bulunmaktayız. Caner Gönyeli şehidimizin adına düzenlenen bu tatbikatta onu rahmetle anarken; KKTC'nin Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda hem havada hem karada Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde nelerin yapılabileceğini gördük. Yarın da Gazimağusa'da Caner Gönyeli tatbikatının deniz safhası var, orada olacağız" dedi.