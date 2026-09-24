Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketine uğurlandı

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Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketine uğurlandı
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ZEYTİN Dalı Harekat Bölgesi’nde görev sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim’in cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketi Elazığ’a uğurlandı.

ZEYTİN Dalı Harekat Bölgesi'nde görev sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Elazığ'a uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görevli Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, görev sırasında rahatsızlandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Sevim, Azez Vatan Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sevim, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in cenazesi, kara yoluyla Kilis'ten Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Burada Coşkun Sevim için tören düzenlendi. Törene Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu ve silah arkadaşları katıldı. Şehidin cenazesi, düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Elazığ'a uğurlandı.

Kaynak: DHA
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