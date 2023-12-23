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Zonguldak'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Zonguldak'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü taziyelerini iletti. Şehidin yarın Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyünde düzenlenecek cenaze töreni için ailesi Ereğli'den araçlarla yola çıkarken, şehit eşi Seda Yazıcı'nın evin içinden, 'Benim kızım babasız kaldı. Kime baba diyecek benim kızım. Ne diyeceğim, 'Baban toprak oldu mu' diyeceğim ben ona. Nasıl diyeceğim ben ona, 'Baban toprak oldu' nasıl diyeceğim, nasıl açıklayacağım' anne sözleri duyuldu.

23.12.2023 - 12:34,
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Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi ailesine ulaştı. Şehit eşi Seda Yazıcı'nın dışarıdan duyulan feryatları yürek yaktı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine; Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü taziyelerini iletti.

"KIZIMA 'BABAN TOPRAK OLDU' NASIL DİYECEĞİM"

Şehidin yarın Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyünde düzenlenecek cenaze töreni için ailesi Ereğli'den araçlarla yola çıkarken, şehit eşi Seda Yazıcı'nın evin içinden, "Benim kızım babasız kaldı. Kime baba diyecek benim kızım. Ne diyeceğim, 'Baban toprak oldu mu' diyeceğim ben ona. Nasıl diyeceğim ben ona... 'Baban toprak oldu' nasıl diyeceğim, nasıl açıklayacağım anne" sözleri duyuldu.

Zonguldak\'a şehit ateşi düştü
Kaynak: DHA
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