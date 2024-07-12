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(GAZİANTEP) - Şehitkamil'in 2. Kent Lokantası'nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Biz, bunu bir lütuf olarak görmüyoruz. Gaziantepli'nin parasıyla yapılmış lokantalar bunlar. Yani Gaziantepli'nin parasını, Gaziantepli'ye harcıyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen 2. Kent Lokantası'nın açılışı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Abbas Ertürk ile Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.

"Halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisidir"

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, lokantanın sosyal demokrat belediyecilik anlayışının bir örneği olduğunu belirterek, "Yerel seçimden sadece 3 ay geçti. Ben, yolda gelirken, Başkan 3 ay içerisinde bir açılış noktasına gelmiş, hizmetlerini bitirmiş ve halka açmış diye düşünürken, meğer ikincisiymiş. Sosyal demokrat belediyeciliği, halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisidir, bu işletmeler" dedi.

"Yapılan her hizmetin içinde de mutlaka halk olacak"

CHP'nin halkı ön planda tutan bir parti olduğunu vurgulayan Ensar Aytekin, şöyle devam etti:

"Biz, Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Partimizin adının içinde halk var. Bizim için yapılan her hizmetin içinde de mutlaka halk olacak. Ama o halkın, dar gelirlileri, işsizleri, emeklileri, gençleri, kadınları, altta kalmışları, canı yananlar, hakkını bu düzenden, bu sistemden alamayanlar, kendine sığınacak bir yer arayanlar, öncelikli olacak."

"Gaziantepliler, burayı kendi evleri gibi görecek"

Aytekin, lokantanın hayırseverlerin katkılarıyla ayakta duracağını hatırlatarak, "Bu kurum elbette değerli Belediye Başkanımızın, belediyemizin katkılarıyla ama daha çok hayırseverlerin, yardımseverlerin katkısıyla ayakta duracak. Şehitkamilliler, Gaziantepliler, burayı kendi evleri gibi görecekler. Burası, her şeyden önce halkındır, sizindir, hepinizindir" diye konuştu.

"Hayırlı, uğurlu olsun"

Aytekin, "O nedenle ben, huzurlarınızda kıymetli Belediye Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına ve bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

"'Sosyal yardımı kesecek' dediler"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise göreve geldiklerinde sosyal yardımların kesileceği yönünde eleştiriler aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, göreve geldiğimiz dönemde, 'Eğer bunlar göreve gelirlerse sosyal yardımı kesecekler' dediler. Çok şükür, Emeklihanemizin hemen yanında 2. Kent Lokantamızı açtık. 1. Kent Lokantamızı biz, 1 ay önce açmıştık. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişiye burada ucuza, kaliteli yemeği ulaştırdık. Allah izin verirse yılsonuna kadar söz verdik, 10 tane kent lokantamızı açacağız. Biz, bunu bir lütuf olarak görmüyoruz. Gazianteplinin parasıyla yapılmış lokantalar bunlar. Yani Gazianteplinin parasını, Gaziantepliye harcıyoruz. Cebimizden harcamıyoruz."

"Kreş projemiz ve burslarımız yolda"

Sosyal yardımlaşma konusundaki faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Yılmaz, "Biz, Allah izin verirse bugün 2. Kent Lokantamızı açtık ama yarın daha güzel kreşlerle karşınıza çıkacağız. 'Sosyal yardımı kesecek' dediler, Allah izin verirse kreş projelerimiz yolda. Burslarımız yolda. Hepsini hazırlıyoruz" dedi.

"Buna inancım tam"

Açılışla birlikte Şehitkamil Belediyesi Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen de 200 kişilik yemek bağışında bulundu. Bu hareketiyle sosyal dayanışmaya katkıda bulunduğu için Türkmen'e teşekkürlerini ileten Başkan Yılmaz, "Sayın Genel Başkan Yardımcım, inşallah yarın sizi Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlayacağız. Buna inancım tam" diye konuştu.

Üç çeşit yemek 45 TL

Ensar Aytekin, Abbas Ertürk ile Umut Yılmaz; açılış sonrası halka yemek servisi yaptı, çocuklara dondurma ikramında bulundu.

Karşıyaka Merkez Camii yanında konumlandırılan 2. Kent Lokantası'nda üç çeşit yemek ve içecek 45 TL'ye satılacak.