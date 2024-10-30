Şehitkamil, Cumhuriyet İçin Yürüdü - Son Dakika
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Şehitkamil, Cumhuriyet İçin Yürüdü

Şehitkamil, Cumhuriyet İçin Yürüdü

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Başkan Umut Yılmaz ve yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılar eşliğinde Cumhuriyet için yürüdü.

30.10.2024 09:30  Güncelleme: 09:33
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Başkan Umut Yılmaz ve yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılar eşliğinde Cumhuriyet için yürüdü.

Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümünde kortej düzenledi. Harikalar Diyarı önünden başlayan kortej yürüyüşü, Koru Park'ta son buldu. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşe Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, CHP Şehitkamil Başkanı Hurşit Yıldırım, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile kortej yürüyüşü boyunca şarkılar söyleyen katılımcılara kimi vatandaşlar da evlerinden bayrak ve alkışlarla destek verdi.

Koru Park'ta sona eren kortej yürüyüşünün ardından sahne gösterileri de başladı. Parkta kurulan dev ekranda "Mustafa Kemal Atatürk-Sarı Zeybek: Son Balo" isimli belgesel gösterildi. Cumhuriyet'in Kadınları tarafından darbuka gösterisi ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıldı. Ankara'da TUSAŞ saldırısında şehit düşen vatandaşlar için de Kuran okutuldu.

Burada bir konuşma yapan Yılmaz, sözlerine Ankara saldırısında şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'i 101 yıldır koruduklarını nice 101 yıllar da koruyacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Buraya yürürken, adım attım gözlerim doldu, tüylerim diken diken oldu. Harikasın Şehitkamil, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bana bu gururu yaşattığınız için Allah sizden binlerce kez razı olsun. Geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleşen terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bunların istediğini de buydu. Bizleri sindirmek istediler. Evimize saklanacaktık, bu bayraklar bu meydanda dalgalanmayacaktı. Ama bilmiyorlar ki bizler Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bir ölürüz, bin diriliriz."

Anayasanın ilk 4 maddesini de sahnede okuyan Yılmaz, "Biz bu Cumhuriyet'in kurucularına iki ayyaş diyenleri de, keşke Yunan galip gelseydi diyen saltanat yalakalarına inat yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye diye haykırıyoruz. Biz burada yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu da katılımcılara teşekkür ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı; Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Konuşmaların ardından program havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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