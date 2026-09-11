Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek\'ten Veziroğlu\'ndaki arazinin satışına ilişkin açıklama

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Veziroğlu Mahallesi'ndeki 302 dönümlük arazinin satışında dönüm başına 1 milyon TL'nin altına düşülmeyeceğini belirterek, "Yok pahasına satmayacağız. Beklentimiz 300 milyon TL. Hedefimiz o parayla 400 araçlık otopark yapmak" dedi.

Başkan Şimşek, Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya ve YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Av. Mert Özkösemen ile birlikte belediye encümen salonunda düzenlediği toplantıda, Veziroğlu Mahallesi'ndeki 302 dönümlük arazinin satışına ilişkin açıklama yaptı.

"TARIMSAL AMAÇ DIŞINDA KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Şehzadeler Belediyesi olarak Veziroğlu'ndaki taşınmaz satışları üzerinden kamuoyunda oluşturulmak istenen yanlış algılara net bir cevap vermek için bir araya geldik" diyen Şimşek, satışa çıkarılan alanın, daha önceki dönemde yapılan hobi bahçelerinin yapıldığı alan olduğunu ifade etti.

Tarım İl Müdürlüğü'nden, geçen yıl ve bu yıl olmak üzere "hobi bahçelerinin tarımsal amaç dışı kullanılması" gerekçesiyle tamamının kaldırılması yönünde tebligat geldiğini kaydeden Şimşek, "Bu konuyla ilgili de ilk etapta tarımsal amaç dışında kullanılması gerekçesiyle bir ceza kesildi ama süreç içerisinde yapılan görüşmelerde bahçelerin belirli bir sürede boşaltılacağını beyan ettik. Bu şekilde cezadan vazgeçildi. O arazinin tarımsal amaç dışında hiçbir şekilde kullanılması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"302 DÖNÜMLÜK ARAZİ 5'E BÖLÜNDÜ"

Arazinin tamamının 302 dönüm olduğunu belirten Şimşek, ihtiyacı olanların ihaleye girebilmesi amacıyla taşınmazın 5'e bölündüğünü aktardı. Şimşek, "Biz ileride oradaki araziyi Manisa'dan insanlar alsın ve tarımsal amaçlarla kullanabilsin diye özellikle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Bunun sonucunda da araziyi 5 parçaya böldük. En az tarım arazisinin 55 dönüm olması gerekiyordu. 4 tane 55 dönüm, bir tane de 82 dönüm olmak üzere arazi 5'e bölündü. Buradaki hedefimiz arazide tarım yapmak isteyen birden fazla insana, tek kişiye değil, varsa alım güçleri o imkanı sağlamaktı. Arkasından TOKİ'ye yazdık, 'Siz bu araziyi almak istiyorsanız, buranın satın alma hakkı TOKİ'dedir. Siz alabilirsiniz.' Ancak TOKİ'den bize 'Hayır, bizim böyle bir ihtiyacımız yok, biz almayacağız, siz nasıl değerlendirmek istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz' şeklinde bir yanıt geldi. Süreç böyle gelişti" diye konuştu.

Belediyelerin çiftçi olmadığını ve tarımla uğraşmayacağını vurgulayan Şimşek sözlerine, şöyle devam etti:

"FARKLI YERLERDEN FİYAT TESPİTLERİ YAPTIRDIK"

"Süreçle ilgili değerlendirmeler yaptık. İki SPK değerleme uzmanına fiyat tespitlerini yaptırdık. Bu iki raporu aldık, 'Yok pahasına satılıyor' denmesin diye bir de kamu kurumundan oranın ederiyle ilgili fiyat güncellemesi talebimizi yazılı olarak yaptık. Herhangi bir şaibe olmaması için bunları yaptık. Altyapımızı tamamladıktan sonra konuyla ilgili 'kapalı kapılar ardında' diyorlar ya, öyle bir şey yok. Biz bu arazilerin satışına haziran ayında başladık. Şehzadeler Belediyemizin haziran meclisinde konuyu gündeme getirdik. Komisyonlara havale ettik, komisyonlardan geçtikten sonra biz tekrar yetkiyi aldık, sonrasında encümene getirdik. Encümenden sonra satışla ilgili yetkiyi aldık. 8 Eylül tarihi itibariyle de satışa çıktık. O araziyle ilgili farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Daha önceden 2012 yılında okullar bölgesi olarak Özel İdare tarafından Milli Eğitim'e yazı yazılmış. Oradan gelen cevap, 'Burası Manisa Büyük Ova Koruma Alanı altında olup okullar bölgesi ilan edilemez' denmiş. Yani o dönemde de tarımsal amaç dışında hiçbir şekilde kullanılmasına izin verilmemiş. Yine 2025 yılında aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Kızılay ortaklığında orayı AFAD bölgesi alanı ve AFAD depoları yapılmak amacıyla Tarım İl Müdürlüğü'nden görüş istenmiş. Ancak o izin de verilmemiştir.

"FİYATIN YÜKSEK OLMASI NEDENİYLE İHALEYE GİREN OLMADI"

Bir siyasi partinin temsilcisi, bir şekilde yanlış algı oluşturup buranın kime peşkeş çekileceği, gelen paranın nerelere gideceği, imara ne zaman açılacağı gibi sorular sormaya başlamış. Sonrasında da oluşturduğu kamuoyu nedeniyle ihalenin iptal edildiğini söylemiş. İptal edilen bir şey yok. İlçe başkanının yaptığı bir kamuoyu çalışması da yok. Ben sürekli alandayım. Konuyla ilgili ne bana ne başkan yardımcılarıma ne de diğer arkadaşlarımıza buranın satışıyla ilgili olumsuz bir ek telefon dahi gelmedi. Fiyatın yüksek olması nedeniyle ihaleye giren olmadı. Bu nedenle de ihale ertelendi. Sayın Nalband yarın çıkıp 'Oluşturduğumuz kamuoyu nedeniyle ihaleye kimse girmedi' derse buna da şaşırmam. Öyle oturduk, açıklama yaptık, kamuoyu oluşturduk, bunlar işin hikaye tarafı. Ben ilçe belediyelerinin mal satışına karşı değilim. Çünkü ilçe belediyelerinin finansal yapıları, ekonomik durumları sınırlı. Bir yeri satmadan belediyecilik faaliyetlerini sürdürebilme imkanları yok. Bunu önceki dönemde arkadaşlar da yaptı. Ben onları eleştirmiyorum. Ama Sayın Nalband oturup kendi belediyesinin geçmişte yaptıklarına baksaydı, yaklaşık 330 taşınmazın, bugünkü değeriyle 1 milyar TL'nin üstünde bir taşınmaz sattığını da net bir şekilde görecekti. Ki bu satışların çoğu da Nalband'ın köyü olan Karaoğlanlı'da gerçekleştirilmiş. Ondan bile haberi yok. Onu da vatandaşlarımıza havale ediyorum.

Arazinin kime peşkeş çekildiği, satıştan sonra imara açılıp açılmayacağı, kapalı kapılar arkasında kimlerle görüşüldüğü sorulmuş. Ahmet Nalband, bizi tanıyamamış ya da oturup bu açıklamayı yaparken mevzuata bile bakmamış. Eğer baksaydı, burasının Büyük Ova Koruma Alanı altında olduğunu, buraya bakanlığın onayı dışında hiç kimsenin imara açma durumu olmadığını da çok net bir şekilde görürdü. Açıklama yapıyorsan yaptığın açıklamanın içeriğini bir araştır. Açıklama yapmış olmak için, çamur at izi kalsın mantığıyla hareket etmek siyasete yakışmaz. Benim de hiç tarzım değildir. Ben de istersem oturup bel altı siyaseti yaparım ama benim tarzım değil. Nalband bu işin takipçisi olacağını söylemiş, buyursun takip etsin. Ancak Karaoğlanlı Kavşağı için verilen dilekçeleri takip edemeyen bir adam Şehzadeler Belediyesi'nin arazilerinin korunmasını, satışının nereye gittiğini takip edebilecek bir kapasitede değil. Ölümlü kaza olmasaydı trafik ışıkları bile konmayacaktı oraya. Ki kendileri beceremedi zaten, kimin yaptığını ben çok iyi biliyorum. Ama çok fazla da girmek istemiyorum. Sadece üzülüyorum."

Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği tarafından yürütmenin durdurulmasına ilişkin bir dava açılmasının sorulması üzerine konuşan Şimşek, davayı satır satır okuduğunu ancak içerisinde bir tane bile gerekçe olmadığını belirtti. Şimşek, şöyle konuştu:

"DAVANIN İÇERİĞİNDE BİR TANE GEREKÇE YOK"

"Bizim orayı imara açma şansımız yok. Daha önce de söyledim, ancak bakanlık kararıyla açılabilir. Buranın ben satışını yaptım, bakanlık 3 ay sonra, 3 yıl sonra 5 yıl sonra imara açtı, ona benim yapabileceğim bir şey yok. Buraya şu an okul dahil, AFAD bölgesi dahil hiçbir şey yapılamadı. Bir tek Tarım Bakanlığı'ndan onay almak şartıyla tarımsal amaçlı soğuk hava depoları yapılabilir. Bunun dışında herhangi bir şey yapılamaz. Sayın Ali Suat Ertosun'un dava dilekçesini satır satır inceledim, ancak herhangi bir gerekçe göremedim. Varsa bildiğiniz bir gerekçe siz söyleyin, biz de bakalım tekrar. Şu an yürütmenin durdurulmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Mahkemenin vereceği karara göre hareket edeceğiz. Gerekçelerimizi söyleyeceğiz. Satışı yaparken, imara açılacak diye değil, tarım arazisi olacak diye satışını yapıyoruz. Orada yaşayan vatandaşımızın ihtiyacı varsa onlar da satıştan faydalansın diye 5'e böldürdük."

Şehzadeler Belediyesi'nde 2,5 yıllık süreçte maaş sorunu yaşanmadığını ifade eden Şimşek sözlerini, şöyle sürdürdü:

"HER ÜÇ AYDA BİR İLLER BANKASI'NDAN GELEN KESİNTİLER ARTIYOR"

"Çok düzenli bir şekilde maaşlarımızı ödedik. Hesaplama yaparken de çalışan personelimizi mağdur etmeyecek, ayın 15'i geldiği zaman arkadaşlarımızın maaşlarını alabilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Zorlanıyor muyuz? Evet, zorlanıyoruz. Ama bunları yaparken de ekstra bir paramız kalmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu'ya da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her anlamda bize destek veriyor. Bütün içe belediyeleri için söylüyorum, Büyükşehir üzerimizden elini çektiği zaman hiçbiri iş yapamaz. Her üç ayda bir İller Bankası'ndan gelen kesintiler artıyor. Ben şikayet etmeyi sevmem ama biz 8-9 aylık süreç içerisinde Vergi Dairesi ve SGK'ya olan borçların tamamını yapılandırdık. Onları ve güncel borçları da bir şekilde ödemeye devam ediyoruz. Ödemediğimiz takdirde hesaplarımıza bloke konuyor ve iş yapmamız engelleniyor. SGK ve Vergi Dairesi borçları aylık 30 milyon TL yapılandırma ve günceli ile beraber. Uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Ama bir yeri de satmadan olmuyor. Gelirleri artırmak için çalışıyoruz belli bir seviyeye de geldik ama yetmiyor. Biz tarım arazilerini satmaktan çok zevk almıyoruz. Belediyelerin en asli görevlerinden biri budur. İmar alanı açarsınız, yer açarsınız. O alanları satarsınız ve o alanlardan gelen gelirle hizmeti gerçekleştirirsiniz. İmarda da sıkıntı var. Orayı da açamıyoruz. Sürekli davalarla iptal ediliyor. ya oturacağız hiçbir şey yapmayacağız. ya da mevcut yerlerden belli bir süre önümüzü açacak satışlar yapacağız."

"HEDEFİMİZ 400 ARAÇLIK OTOPARK YAPMAK"

İYİ Parti'nin de taşınmaz satışıyla ilgili eleştirilerinin hatırlatılmasıyla ilgili konuşan Şimşek, elde edilen paranın tamamının o bölgeye kullanılmasının söz konusu olmadığını, başka hedeflerin olduğunu aktardı. Şimşek, "Bizim satıştaki asıl gayemiz, yapabilirsek, daha önce de söylemiştim. 2. Anafartalar ile Peker Mahallesi arasında Milli Eğitim'e ait bir arazi var. Bu arazide otopark projemiz var. Meclisten de geçti. Mevcut yere 150 araçlık otopark yapılabiliyor. Ancak yanındaki 280 metrelik alanı da ilgili kurumdan istedik. Eğer verilirse, biz oraya 400 araçlık otopark yapmayı hedefliyoruz. Bu otoparkın maliyeti 250-300 milyon TL'yi buluyor. Olmazsa da gelen parayı yine Şehzadeler için kullanacağız. Düğün salonu talepleri var, taziye evi talepleri var, daha önce de araç ve ekipman eksiklerimiz var. Kaldırımları, yolları yapamıyoruz. Gelen parayı bu şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Kendisine yöneltilen "Ne kadar gelir hedefliyorsunuz" sorusunu da yanıtlayan Şimşek, şunları söyledi:

"YOK PAHASINA SATMAYACAĞIZ"

"Yok pahasına satmayacağız. Herkes bundan emin olsun. Çünkü aldığımız değerleme raporlarının üzerinde bir fiyatla ihaleye çıktık. İhaleye katılım olmaması nedeniyle ertelediğimiz ihale, 15 gün sonra pazarlık usulü ihaleye dönecek. Bu da yanlış anlaşılmasın, en son ihaleye çıkılan fiyatın altında kalmamak üzere ihaleye çıkılacak. Dönümü 1 milyon TL gibi bir fiyattan ihaleye çıkmıştık, pazarlık usulünde de bu rakamın altına düşülmeyecek. Olur olmaz, tekrar değerleme yapılır. Beklentimiz 300 milyon TL. Hedefimiz o para ve o parayla 400 araçlık otopark yapmak. Olmazsa da 150 araçlık otopark paramız var. Onu farklı bir yerde kullanmıyoruz."

Şimşek'in ardından söz alan YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Özkösemen, hem partisinin hem de Şehzadeler Belediyesi'nin kırmızı çizgisinin kamu yararı olduğuna dikkati çekti. Satışın kamu yararına uygun olmadığını söyleyen herkese saygı duyduklarını ifade eden Özkösemen, şöyle konuştu:

"NALBAND'IN KENDİ PARTİSİNE MESAJ GÖNDERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Dolayısıyla hem Ali Suat Bey'in şahsi olarak hem de dernek olarak böyle bir kaygıları varsa dava açmış olmasını da saygıyla karşılıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkede böyle olumsuzluklar oluyor. Ahmet Nalband'ın açıklamasında da yazının başıyla sonunu okumasak kendi partisini eleştirdiğini zannedersiniz. Bugün Türkiye'deki bütün kamu kurum ve kuruluşları yok paraya elden çıkarılmış durumda. Kamu sermayesinin çok büyük bir kısmı özelleştirilme adı altında peşkeş çekilmiş durumda. Birkaç gün önce otoyollarla ilgili Resmi Gazete'de yayımlananları gördük. Sanırım Sayın Nalband kendi partisine bir eleştiri yapmış burada. Bizim kırmızı çizgimiz kamu yararıdır. 'Mal kaçırmak, peşkeş çekmek' gibi ifadelerle kimseyi itham etmiyorum ama 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden 1,5 ay öncesinde kaç tane arazi satılmış. Bakmadı mı, baktı da kendi partisine mi mesaj vermek istiyor, onu da açıkçası anlayamadım. Siyasal okuryazarlık olarak ben kendi partisine mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Kamu yararını gözeten yurttaşlarımızı anlıyorum ancak Sayın Nalband'ın samimi olmadığı çok açık. Samimiyse de kendi partisiyle bir derdi olduğu çok açık. Çünkü burada kamu yararını kırmızı çizgi olarak gören bir yönetim var. İddialarını da ispatlamaya davet ediyorum. Edemiyorsa da buyursun yargıda hesabını versin."