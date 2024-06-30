Selçuk'ta yol kenarında çıkan yangın araç sürücülerinin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Selçuk'ta yol kenarında çıkan yangın araç sürücülerinin müdahalesiyle söndürüldü

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İzmir'in Selçuk ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, araç sürücülerinin yangın söndürme tüpleri ve içme sularıyla müdahalesiyle ve belediye ait su tankerlerinin yardımıyla ormana sıçramadan söndürüldü. Dün akşam başlayan yangın nedeniyle korkulu anlar yaşayan bölge halkı, hemen müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

30.06.2024 12:19
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İZMİR'in Selçuk ilçesinde yol kenarında otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler, yoldan geçen araç sürücülerinin yangın söndürme tüpleri ve içme sularıyla ve dünkü yangın nedeniyle bölgede bulunan belediye ait 3 su tankerinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Meryemana yakınında Dr. Sabri Yayla Bulvarı üzerinde yol kenarında, saat 11.30 sıralarında otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Dün akşam Selçuk'ta başlayıp komşu ilçe Kuşadası'na kadar ulaşan yangın nedeniyle korkulu anlar yaşayan bölge halkı, alevleri görünce hemen araçlarına yol kenarına çekip, ilk müdahaleyi yaptı. Çevredekiler araçlarındaki yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahalede bulundu. Yanlarındaki içme sularını da alevlere dökerek, alevlerin büyümemesi için yoğun mücadele verdi. Bu sırada dünkü yangın nedeniyle bölgede bulunan belediye ekiplerine ait 3 su tankeri alevlere müdahale ederek daha fazla büyümeden ve ormana sıçramadan 15 dakikada söndürüldü.

Selçuk\'ta yol kenarında çıkan yangın araç sürücülerinin müdahalesiyle söndürüldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Selçuk'ta yol kenarında çıkan yangın araç sürücülerinin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selçuk'ta yol kenarında çıkan yangın araç sürücülerinin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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