Selimiye Camisi'nde Restorasyon İlerliyor - Son Dakika
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Selimiye Camisi'nde Restorasyon İlerliyor

Selimiye Camisi\'nde Restorasyon İlerliyor

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarında yüzde 70 ilerleme kaydedildi; ince işçilik aşamasına geçildi.

14.10.2024 10:55
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İslam mimarisinin zirve eserlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarında, minareler, kapı ve pencere onarımları tamamlandı. Tarihi camide kalem işi ve alçı süsleme işlerinin sürdüğünü söyleyen Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "Yüzde 70 seviyelerine geldik diyebilirim. Artık ince işçilik dediğimiz, daha fazla zaman alacak, daha fazla dikkatli olmamız gerektiren imalatlar, kalem işi, süslemeler bu imalatlarımıza başlamış bulunuyoruz" dedi.

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da tamamlandı.

'AMACIMIZ EN AZ MÜDAHALEYLE GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK'

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, tüm eserlerde olduğu gibi Selimiye'de de akademisyenlerden kurulu bilim heyeti nezaretinde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Saraç, "Bu kapsamlı onarımda amacımız en az müdahaleyle yapımızı gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarmaktır. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda caminin dış cephe imalatlarını tamamladık. Bu kapsamda güçlendirme çalışmaları, kurşun imalatlarımız, temizlik çalışmalarımız, taş imalatlarımız, taş onarımlarımızı tamamladık. Camimizin en hasarlı bölümlerinden olan 4 minaremizin onarımı tamamlandı ve iskelelerimizi söktük. Yine camimizin kündekari giriş kapıları, pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmalarını tamamladık. Avluda bulunan şadırvanımızın onarımını yaptık. Pencere doğramalarımızı yeniden imal ederek yerlerine taktık. Şu an itibarıyla da cami içinde ve revaklı avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme çalışmalarımız devam ediyor. Yine çinilerimizin konservasyon ve restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Hazire bölümünün onarımı ve hazirede bulunan türbenin onarımı sürüyor" diye konuştu.

'RESTORASYONDA YÜZDE 70 SEVİYELERİNE GELDİK'

Caminin avlusunda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirten Saraç, "Cami avlusunda bulunan şantiye binalarımızı kaldırdık. Camimizin cephe, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başladık. Bununla beraber eş zamanlı olarak camimizin iç ve dış aydınlatma projeleri, ses sistemleri, halı tasarımlarına da bu süreçte devam ediyoruz. Amacımız Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi'ni en kısa sürede ibadete ve ziyarete açmaktır. Yüzde olarak şöyle söyleyebilirim; yüzde 70 seviyelerine geldik diyebilirim. Artık ince işçilik dediğimiz, daha fazla zaman alacak, daha fazla dikkatli olmamız gerektiren imalatlar, kalem işi, süslemeler bu imalatlarımıza başlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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