Şemdinli'de İki Aile Arasında Barış Sağlandı - Son Dakika
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Şemdinli'de İki Aile Arasında Barış Sağlandı

Şemdinli\'de İki Aile Arasında Barış Sağlandı
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Uzman çavuşun cinayet sonrası iki aile arasındaki husumet barış töreniyle sona erdi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 14 Haziran'da uzman çavuşun, eşi ve onun ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar ettiği olayın ardından iki aile arasında başlayan husumet, kanaat önderleri ve ailenin ileri gelenlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı.

Şemdinli'nin Beşevler Mahallesi'nde 14 Haziran günü, Uzman Çavuş Musa Gezer, kayınpederinin evine gitti. Gezer burada eşi Adilşa Gezer, kayınbiraderi Gürkan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir ve baldızı Deniz Demir'i öldürdü. Olayın ardından aynı silahla intihara kalkışan Musa Gezer de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Gezer ve Demir aileleri arasında husumet başladı. İki aile arasında yeni bir husumetin yaşanmaması için çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerin ardından bugün Şemdinli ilçe merkezinde bulunan Seyyid Taha Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda barış töreni düzenlendi. Törene, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Herki Aşireti ileri gelenlerinden Cevher Herki, Şemdinli'nin ileri gelenlerinden Mehmet Fırat, kanaat önderleri, ilçenin ileri gelenleri ve her iki ailenin mensupları katıldı. Program öncesinde iki aile mensupları tokalaşıp barışırken, düzenlenen yemekle birlikte yaşanan acı olayın ardından taraflar arasında barış sağlanmış oldu.

Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, "Şemdinli'de bizler yaklaşık 2 aydır ilçemizin kanat önderleriyle büyük bir gayret sarfettik. İki aileyi bir araya getirmeye çalıştık. Bugün de Irak'ta Herki Aşireti'nin kanat önderlerinden Cehver Herki'nin gelmesiyle birlikte sulh sağlandı. Şemdinli kardeşlik şehri, Şemdinli huzurun şehridir. Böyle hadiselerin yaşanması hepimizi vicdanen yaralıyor. Bizim buradaki temennimiz inşallah bundan sonraki süreç için Şemdinli'de böylesi şeylerin yaşanmaması. Şemdinli'nin huzurun şehri olarak adlandırılması için çabalayacağız. İki aile bizleri kırmadı ve bugün bir araya gelip el sıkıştı. Allah hepsinden de razı olsun" dedi.

Kanaat önderlerinde Mehmet Fırat ise "Temennimiz o ki bir daha bu olayların memleketimizin hiçbir yerinde yaşanmaması. İki ailemiz bir araya gelerek barıştırlar. Kendilerine teşekkür ederim" dedi

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Son Dakika

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