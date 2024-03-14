Serebral palsili Pınar, 'Para Karate' ile hayata tutunup Türkiye 2.si oldu
Serebral palsi hastası 1 çocuk annesi Pınar'ın karate azmi
Sağlık çalışanı Emine Pınar Furucu:
"Engel fizikte değil zihinde dedikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok"
ADANA - Adana'da doğuştan serebral palsi hastası olan 33 yaşındaki 1 çocuk annesi sağlık çalışanı Emine Pınar Furucu, 5 ay önce başladığı para karate de Türkiye 2.si oldu.
Adana'da yaşayan doğuştan serebral palsi hastası Emine Pınar Furucu (33), engeline rağmen hiçbir zaman hayata tutunmaktan vazgeçmedi. 5 sene önce Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarında raporlama bölümünde işe giren Furucu, bu sürede evlendi ve bir de kız çocuğu dünyaya geldi.
Karateye başladı
Emine Pınar Furucu, 5 ay önce oda arkadaşı karate antrenörü Enis Özkan'ın tavsiyesi üzerine Para Karateye başladı. Antrenörleri Enis Özkan, Çiçek Yolcu ve fizyoterapist Nurcan Yıldırım'ın katkılarıyla kısa bir zamanda büyük yol kateden Furucu, geçtiğimiz 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Büyükler-Para Karate-Veteranlar-İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'na katıldı.
Türkiye derecesi kazandı
Burada katıldığı bütün müsabakaları kazanan Furucu, Türkiye 2.si olarak kendisi gibi engelli binlerce vatandaşa umut oldu.
Mesai arkadaşlarından sürpriz kutlama
Adana'ya dönen Emine Pınar Furucu'ya mesai arkadaşları sürpriz bir kutlama düzenledi. Kutlama sırasında Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, çiçek taktim etti. Bu sırada konuşan Altunsu, Pınar'a her zaman destek olduklarını ve yeni başarılara ulaşacağına inandıklarını söyledi.
"Hedefim dünya şampiyonluğu"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan serebral palsi hastası Emine Pınar Furucu ise hedefinin artık dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Bendeki ışığı aslında hocam fark etti. Böylelikle bu spora başlamış oldum. Spora başladığımda Türkiye derecesi elde edeceğim hiç aklımda yoktu, hocalarımda sağ olsun beni sürekli motive ettiler, 'Sen şampiyonsun' dediler. Tabi ben ilk başta bu ışığı kendimde fark edemedim, çalıştıkça ortaya çıktı. Şimdiki hedeflerimiz daha çok çalışıp dünya şampiyonasında 1'inci olmak" dedi.
"Başaramayacağımız hiçbir şey yok"
Engellilere hiçbir zaman moral ve motivasyonlarını kaybetmemelerini söyleyen Furucu, "İnsanların çoğu zaman kendini yetersiz hissettiği dönemleri oluyor. Kendimize güvendikten sonra 'Engel fizikte değil zihinde' dedikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. İster istemez benim sorunlarım da yaptığım bu sporda sıkıntı çıkardı fakat antrenmanlara daha sık geldikçe, pes etmedikçe bu sorunu aştık" ifadelerini kullandı.
"Daha fazla çalışacağız"
Antrenör Enis Özkan ise Pınar'daki ışığı fark ettiğini ve bu sebeple Para Karateye başlattığını belirterek, "6 ay içerisinde düzenli antrenmanlar ve programlar yaptık. İlk maçımızda Türkiye 2'inciliği aldık. Artık uluslararası maçlarda derece almak istiyoruz. Bunun için de daha fazla çalışacağız" dedi.
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