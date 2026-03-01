Serhat İlleri, Keçiören'de İftar Sofrasında Buluştu

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kars Iğdır Ardahan Dernekler Federasyonu tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Serhat illerden vatandaşlarla bir araya geldi.

Keçiören'de düzenlenen iftar programına Özarslan'ın yanı sıra 23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, önceki dönem Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı ve önceki dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, önceki dönem Sarıkamış Belediye Başkanı Köksal Toksoy, Türkiye İttifakı Partisi Genel Sekreteri Enver Türkoğlu, Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkan Yardımcıları Bahattin Saraçoğlu ve Bünyamin Akgöz, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serhun Dormanlı, İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Nafiz Yayla, Ankara Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım, AK Parti Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Çağ, AK Parti Keçiören İlçe STK Başkanı Erdal Çakıroğlu, İYİ Parti Keçiören STK Başkanı Kenan Çağlar ve ilçe yönetimi, Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı Uğur Aydın ve ilçe yönetimi, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Kars Federasyonu Kurucu Başkanı Alaattin Özsever, Kars Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Nuri Deniz, Ardahan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ergüder Şimdi, Terörsüz Türkiye Platformu Kurucu Genel Başkanı Turgut Lenk, Türkiye İstiklal Şehit ve Gazileri Madalyalılar Derneği Başkan Vekili İsrafil Acıhan, Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Genel Başkanı Deniz Yük, 1453 Gençlik Derneği Genel Başkanı Serkan Ülker, Kağızman Dernek Başkanı Nuri Direk, Kars Çerme Dernek Başkan Vekili Hasan Aymergen; Kars, Ardahan ve Iğdır hemşehri dernekleri ve federasyon yöneticileri, Keçiören Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve Serhat illere mensup çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve sema gösterisinin yer aldığı programda; Kars, Iğdır ve Ardahan'ın milli ve manevi yönden Türkiye için önemine dikkat çekildi.

Özarslan, programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları söyledi:

"Serhat illerinin yiğit insanı olmak, vatana sahip çıkmak demektir"

"Sizler benim başımın tacısınız. Ben sizlerin hizmetkarıyım. Nerede birinizin bir derdi olsa, onu çözmek, onunla uğraşmak benim boynumun borcudur hemşerilerim. Serhat illerinin yiğit insanı olmak demek, bu vatan coğrafyasına sahip çıkmak demektir. Maneviyat ikliminde Anadolu coğrafyasını oluşturan Hoca Ahmet Yesevi'nin o güzel felsefesine sahip çıkmak demektir. Neydi o davanın adı? Nizam-ı Alem, İ'la-yı Kelimetullah davası. İşte serhat illerinin yiğit insanları da öylelerdir. Ne zaman bu vatan dara düşse, o Şeyh Şamil'in ruhuyla Türkler, o sinesindeki serhat dolu imanıyla her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de yanında durur. Son dönemde ülkeler arasında, coğrafyalar arası savaş başladı. Allah bu memleketin birliğini, beraberliğini bozdurmasın. Keçiören'imizde, Ankara'mızda sizlere hizmet edeceğiz. Türkiye'mizin bekası, gelecek nesillere bırakacağımız vatan coğrafyası her şeyin üstündedir. Bunun duygularıyla, on bir ayın sultanı ramazan ayınız mübarek olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım; Kars, Ardahan ve Iğdırlıların Ankara'da yoğun bir nüfusa sahip olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ankara'da ciddi bir nüfusumuz var"

"İnsanların bir doğduğu toprakları vardır, bir de doyduğu toprakları. Bizim doğduğumuz topraklar Kars ve Ardahan'dır ama hemşehrilerimiz Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Sivas, Kayseri ve Türkiye'nin birçok ilinde yaşıyor. Hem doğdukları bölgelerine hem de yaşadıkları bölgelere katkı sağlıyorlar; imarıyla, ihyasıyla, ticaretiyle ve sosyal hayatıyla elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ankara'da da ciddi bir nüfusumuz var. Mesut Başkanım, Allah sizlerden razı olsun. Hakikaten bu atmosferi görmek ve duygulanmamak mümkün değil. Keçiören'de Karslı, Ardahanlı ve Iğdırlılar her zaman yanınızda oldu, bundan sonra da inşallah hep yanınızda olacak. Sevgili Başkanım siz de hep yanımızdasınız, Allah sizi var etsin."

23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, "Birlik ve beraberlik içinde bu vatanı bin yıldır vatan yapan şehitlerimize, gazilerimize selam olsun. Biz bu vatanın birlikteliği için ant içtik; bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve Allah'ın izniyle büyük Türkiye olacağız. Keçiören Belediye Başkanımız, değerli dostum ve kardeşim, gerçekten medar-ı iftiharımızdır. Halkına yakındır, kapısı ve gönlü açıktır. Şerefli bir şekilde hizmet eden, vatandaşını gönülden karşılayan kıymetli bir hizmet insanıdır. Her zaman yanında olacağımızı ifade ediyorum" dedi.

27. Dönem Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Bu mübarek günde bizleri bir araya getiren, mekanı tahsis eden ve her zaman yanımızda olan Mesut Başkanımıza, ayrıca bizleri büyük şehirlerde bir arada tutmak için gayret gösteren başta Erdoğan Yıldırım olmak üzere tüm STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı ve önceki dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, "Ata toprağımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur; çocuklarımızı köklerinden koparmamak da çok önemlidir. Ancak yaşadığımız şehre değer katmak ve onu sahiplenmek de aynı derecede kıymetlidir. Bizleri bir araya getiren, Keçiören'e değer katan ve tüm hemşeri gruplarını kucaklayan Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye İttifakı Partisi Genel Sekreteri Enver Türkoğlu, iftar programında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu güzel günde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum" dedi.

İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Nafiz Yayla, "Bizleri bu sofrada buluşturan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'a, Kars Ardahan Iğdır Federasyonu Başkanımız Sayın Dr. Erdoğan Yıldırım'a ve Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Çağ, "Bu mübarek ramazan akşamında bizleri aynı sofrada buluşturan Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan'a gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca Kars Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanımız ve değerli dernek başkanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı Uğur Aydın, "Bizleri bir araya getiren Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'a ve Kars Ardahan Iğdır Federasyonu Başkanımız Sayın Dr. Erdoğan Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese ayrıca şükranlarımı sunuyor" dedi.

"Keçiören'in dört bir yanına kurulan iftar çadırları büyük bir hizmet"

Kars Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Nuri Deniz de iftar programları için teşekkür ederek, "Değerli başkanım, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Garibanın, işine geç kalanın, trafiğe takılanın rahatça iftar yapabilmesi için Keçiören'in dört bir yanına kurulan iftar çadırları gerçekten büyük bir hizmet. Böyle bir belediye başkanına yürekten teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Hem doyduğu yeri hem de doğduğu yeri düşünen insanlarız"

Ardahan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ergüder Şimdi, "Bugün bu güzel atmosferde bizleri bir araya getiren, ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan'a yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler, soğuk memleketlerden gelmiş, hem doyduğu yeri hem de doğduğu yeri düşünen insanlarız. Bu dostluğu, kardeşliği ve cesareti bir arada tutan herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.