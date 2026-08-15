Türkiye\'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı

Türkiye'de işlediği "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "silahla yağma"nın da aralarında bulunduğu 33 suçtan kırmızı bültenle aranırken 2020'de Arjantin'de yakalanan Kurtuluş, iade işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kurtuluş, hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017 yılında hazırlanan ve İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ilk ifadesi alındı.

Serkan Kurtuluş, yaklaşık 10 yıldır yurt dışında yaşadığını, mevcut davaya ilişkin 6 yıl 2 ay Arjantin, 8 ay da Gürcistan'da tutuklu kaldığını, suçlamalar ve dava konusundan bilgi sahibi olmadığını öne sürdü.

Türkiye'deki ceza kanunlarına göre tutukluluk süresinin 5 yılı geçemeyeceğini savunan Kurtuluş, "Bu dosya kapsamında toplamda 7 yıl yurt dışında az önce belirttiğim ülkelerde tutuklu kaldım. Tutukluluk sürem de göz önünde bulundurularak sizlerden tutuksuz olarak yargılanmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut delil durumu, üzerine atılı suçlamalar ve kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığın soruşturma aşamasından bu yana kaçak olmasını, suçu işlediğine dair kuvvetli olgular bulunmasını da göz önüne alarak tutuklanmasına karar verdi.