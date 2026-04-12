Sezgin Tanrıkulu, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a, Vakıflar Mülkiyetine Geçen Taşınmazların Devir, Tahsis ve Kiralama İşlemlerinin Listesini Sordu

12.04.2026 13:49  Güncelleme: 15:41
(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) mülkiyetine veya tasarrufuna geçen taşınmazların son 10 yıl içerisinde yapılan devir, tahsis ve kiralama işlemlerinin listesi nedir? Bu işlemler hangi hukuki gerekçelere dayandırılmıştır? Galata Kulesi'nin mülkiyet ve işletme hakkının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak VGM'ye devredilmesinin hukuki dayanağı nedir? Bu süreçte hangi kurumlar görüş bildirmiştir" diye sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, VGM tarafından yönetilen taşınmazlar, kültürel miras alanları ve kamu varlıklarının kullanımını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrkulu önergesinde şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yönetilen taşınmazlar, kültürel miras alanları ve kamu varlıklarının kullanımına ilişkin son dönemde kamuoyuna yansıyan iddialar; kamu kaynaklarının tahsisi, ihale süreçleri, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri bakımından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Başta Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı ve Kız Kulesi olmak üzere çok sayıda tarihi ve kültürel varlığın işletme, restorasyon ve teknik hizmet süreçlerinin belirli kişi ve şirketler etrafında yoğunlaştığı yönündeki iddialar; kamu yönetiminde eşitlik, rekabet ve hesap verebilirlik ilkelerinin ihlal edildiği yönünde ciddi endişelere yol açmaktadır. Ayrıca, kamuoyuna yansıyan bilgilerde; kamu arazilerinin tahsisi, ihalesiz kiralamalar, pazarlık usulü ihaleler ve akrabalık ilişkileri üzerinden şekillenen ticari faaliyetler gibi hususlar dikkat çekmektedir."

"Son 10 yıl içerisinde yapılan devir, tahsis ve kiralama işlemlerinin listesi nedir?"

Tanrıkulu'nun Bakan Ersoy'a yönettiği sorular ise şöyle:

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine veya tasarrufuna geçen taşınmazların son 10 yıl içerisinde yapılan devir, tahsis ve kiralama işlemlerinin listesi nedir? Bu işlemler hangi hukuki gerekçelere dayandırılmıştır?

Galata Kulesi'nin mülkiyet ve işletme hakkının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak VGM'ye devredilmesinin hukuki dayanağı nedir? Bu süreçte hangi kurumlar görüş bildirmiştir?

Galata Kulesi başta olmak üzere kültürel varlıkların ışıklandırma, dijital sistemler ve müzecilik hizmetlerinin belirli şirketlerde yoğunlaştığı iddiası doğru mudur? Bu kapsamda hangi şirketlerle sözleşme yapılmıştır?

Bu şirketlerin sahiplik yapıları incelendiğinde, Mehmet Nuri Ersoy ile doğrudan veya dolaylı akrabalık ya da ticari bağ tespit edilmiş midir?

Bakanlığınıza bağlı kurumlar tarafından gerçekleştirilen ihalelerin ne kadarı açık ihale usulü, ne kadarı pazarlık usulü ile yapılmıştır? Son 5 yıla ilişkin sayısal dağılım nedir?

Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, davet edilen firmalar hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Bu firmaların önceden belirlenmiş olduğu iddiaları doğru mudur?

Deprem sonrası hasar gören vakıf taşınmazlarının onarımı için yapılan ihalelerde rekabet koşulları sağlanmış mıdır? Bu ihaleleri kazanan firmalar kimlerdir?

Ankara Etimesgut'ta, ASFAT tarafından tahsis edilen arazi üzerine inşa edilen VGM binasındaki konferans salonunun ihalesiz şekilde kiraya verildiği iddiası doğru mudur?

"Faaliyet gösteren şirketlerin seçiminde hangi ihale yöntemleri uygulanmıştır?"

Söz konusu konferans salonunun kiralama süreci hangi mevzuata göre gerçekleştirilmiştir? Kiracı kişi veya şirket kimdir? Bu kişi/kişilerin kamu görevi geçmişi nedir?

Kamuya ait taşınmazların düğün, organizasyon ve benzeri ticari faaliyetler için kullanılmasına izin verilmesinin hukuki ve idari gerekçesi nedir?

Ayasofya, Efes Antik Kenti, Göbeklitepe ve Zelve Açık Hava Müzesi gibi alanlarda yürütülen müzecilik faaliyetleri hangi şirketler aracılığıyla yürütülmektedir?

Bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin seçiminde hangi ihale yöntemleri uygulanmıştır?

Kültürel miras alanlarının işletme haklarının belirli kişi veya şirketlere verilmesinde kamu yararı nasıl gözetilmektedir?

Bakanlığınız bünyesinde çıkar çatışmasını önlemeye yönelik hangi denetim ve etik mekanizmalar bulunmaktadır? Son 5 yılda bu kapsamda herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

Kamuoyuna yansıyan 'akraba ilişkileri üzerinden kamu ihalelerinin yönlendirildiği' iddiaları hakkında Bakanlığınız tarafından herhangi bir idari inceleme başlatılmış mıdır?

Hierapolis Antik Kenti ile ilgili planlanan projelerde hangi şirketlerin yer alacağı belirlenmiş midir? Bu süreç şeffaf şekilde yürütülmekte midir?

Bakanlığınıza bağlı tüm kurum ve iştiraklerde gerçekleştirilen ihalelerin bağımsız denetime açılması yönünde bir çalışmanız var mıdır?"

Kaynak: ANKA

