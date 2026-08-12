Tanrıkulu: AYM Kararları Uygulanmıyor, Barış İçin Adım Atılmalı - Son Dakika
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Tanrıkulu: AYM Kararları Uygulanmıyor, Barış İçin Adım Atılmalı

Tanrıkulu: AYM Kararları Uygulanmıyor, Barış İçin Adım Atılmalı
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Sezgin Tanrıkulu, Silivri'deki ziyaretler sonrası AYM ve AİHM kararlarının uygulanmadığını, Tayfun Kahraman'ın kararının 4,5 aydır yazılmadığını belirtti; toplumsal barış için bu kararların uygulanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol açması gerektiğini söyledi.

Haber: Hakan KAYA/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri'deki Marmara Cezaevi ziyareti sonrasında açıklama yaptı. Gezi davasından tutuklu Tayfun Kahraman'la ilgili Anayasa Mahkemesi kararının 4,5 aydır yazılmadığını belirten Tanrıkulu, "Bakın eğer Türkiye'de gerçek anlamda toplumsal barışa giden yol açılacaksa eğer başlayalım. AYM, AİHM kararlarının uygulamasından başlayalım" dedi. Bu konuda yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapattığını anımsatan Tanrıkulu, "Şimdi bunun yolunu kendisinin açması lazım. 'Türkiye'de bizim barışa ihtiyacımız var. Bir yasa parlamentodan geçti, büyük bir çoğunlukla geçti. Şimdi bunun zamanı' demesi lazım ki yargı yol alabilsin" ifadesini kullandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi davasından tutuklu seçilmiş TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, şehir plancısı Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya başta olmak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştiren YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin demokratikleşmesi, hukuk devleti, savunma hakkı ve adil yargılama üzerine sahbet ettiklerini söyledi.

"ARKADAŞLARIMIZ, SİYASETÇİLER, BELEDİYE BAŞKANLARI ÖZEL YAŞAMLARIYLA, MAALESEF YAKINLARIYLA TEHDİT EDİLİYORLAR"

Tanrıkulu, ziyaretlerinin ardından ANKA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yargıya güven meselesi olması lazım. Tüm bunu sohbet ettik. Ben tecrübeli bir avukat, hukukçu, bir siyasetçi olarak... Yargıya güvenin bu kadar çok dip yaptığı, insanların neredeyse yargısız infaz edildiği, siyasetin kişiselleştirilerek bir öç alma makinesine, mekanizmasına dönüştüğü başka bir döneme tanık olmadım. Milletvekili arkadaşlarımız, siyasetçiler, belediye başkanları özel yaşamlarıyla, yakınlarıyla maalesef tehdit ediliyorlar ve yargı bunun aracısı oluyor.

"BÖYLESİ 12 EYLÜL DARBESİNDE BİLE OLMAMIŞTI"

En yakınları, kardeşleri, çocukları, danışmanları, şoförleri, abileri, bütün yakın çevreleri gerçekten hukuk denmeyecek bir mekanizmayla maalesef rehin alınıp cezaevlerine atılıyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu ağır dönemi atlatacağız ama siyasetin bu kadar çok kişiselleştiği, kişisel düşmanlığa dönüştüğü ve yargının da bu kadar pervasız bir hale geldiği başka bir dönem 12 Eylül askeri darbesinde dahi olmamıştı. O darbe döneminde bile olmamıştı.

Bir dokunulmaz alan vardı, özel alan, yakınlar, çocuklar falan. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun yargısı maalesef siyasetteki bu teammülleri de yerle bir etti, askıya aldı ve hukuksuz bir biçimde tamamen bir öç alma mekanizmasına ve bir düşmanlığa dönüştürdü bu meseleyi. Bunların not edilmesi lazım. Bunlara bizim itirazımızın dışında diğer siyasi partilerin, kanaat önderlerinin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde vicdan sahibi olduğuna inandığımız hukukçuların ve siyasetçilerin ses çıkartması ve itiraz etmesi lazım. Özellikle bunu belirtmek istiyorum"

'Çerçeve Yasa'ya ilişkin değerlendirmede de bulunan Tanrıkulu, "Bu yasal düzenleme, silahsızlanma, çatışmanın sona ermesine ilişkin ama asıl mesele Türkiye'de hem Türkiye'nin Kürt meselesi bakımından hem de Türkiye bakımından hukuk devleti meselesidir, demokratikleşmedir" dedi. Tanrıkulu şöyle devam etti:

"TAYFUN KAHRAMAN'LA İLGİLİ AYM KARARI 4,5 AYDIR YAZILMADI"

"Bu kapsamda da 10 yıldır cezaevinde olan dostlarımız var. Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var lehine, Türkiye'nin aleyhine ve uygulanmayan. İşte 25 Ağustos'ta bir karar daha açıklanacak Büyük Daire'de. Ama mevcut kararlar uygulanmıyor. Can Atalay, Anayasa Mahkemesi kararı var. Demokratikleşmenin öncüsü olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef Anayasa'ya aykırı bir biçimde Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen milletvekilliğini düşürdü ve o durum halen duruyor.

Tayfun Kahraman. Anayasa Mahkemesi kararı var 4,5 aydır yazılmadı... Bakın eğer Türkiye'de gerçek anlamda toplumsal barışa giden yol açılacaksa eğer başlayalım. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulamasından başlayalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulamasından başlayalım. Bunların önünde hiçbir yasal engel yok. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi iradesi var. O siyasi irade yargıya yol vermediği için yargı da bu kararların uygulanması konusunda ayak sürtüyor. Siyasete bakıyor. Yüzünü siyasete çevirmiş. Acaba ne diyecekler?

"ERDOĞAN'IN KAPATTIĞI YOLU AÇMASI LAZIM"

Ama bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçilerden ve Erdoğan'dan maalesef Anayasa Mahkemesi kararları konusunda ve AİHM kararları konusunda bu ortamda dahi pozitif bir cümle kurulmadı. Ama daha önce Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayız demişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımayız demişti. Ama artık o dönem olmaması lazım. Bizzat Erdoğan'ın önünü kapattığı bu yolu aşması lazım. Kendisi kapattı. Kendisi kapattı. Bizzat kendisi AİM kararlarının uygulanmayacağını Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmayacağını belirtti. Yargı o nedenle bu kararları bugüne kadar uygulamadı. Şimdi bunun yolunu kendisinin açması lazım. Demesi lazım. Türkiye'de bizim barışa ihtiyacımız var. Bir yasa parlamentodan geçti, büyük bir çoğunlukla geçti. Şimdi bunun zamanı demesi lazım ki yargı yol alabilsin. Yol açılsın bütün bunlara"

"PAZARTESİ SAVUNMA HAKKI İADE EDİLECEK Mİ, GÖRECEĞİZ"

Pazartesi günü Silivri'de İBB Davası'nın görülmesine devam edileceğini   de anımsatan Tanrıkulu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci fasıl duruşmaları başlayacak aradan sonra. Ayın 17'sinde. Bu duruşmada gördük. Bu duruşma savunma hakkının gasp edildiği bir duruşmayla kapatılmıştı. Bakacağız pazartesi günü. Gerçekten aradan geçen bu süre içerisinde savunma hakkı, adıyla yargılama hakkı iade edilmiş mi? Edilecek mi?

Bütün bunları bakın bu dönem Ekim ayına kadar bir test dönemidir aynı zamanda iktidar bakımından. Yasaya gerek kalmayan uygulamalar konusunda adım atmalıdır. İçeride dostlarımız, arkadaşlarımız, siyasetçiler, hukukçular bunları söylüyor. Selçuk Kozağaçılı. Bakın bu cezaevinden çıktı, tahliye edildi. Çıktı, tahliye edildi. Ceza süresi dolmuştu. Ama sonuçta gelen bir emirle infaz hakimine müracaat edildi. İnfaz gözlem kurulunun kararı geriye alındı ve şimdi kendisi cezası dolmasına rağmen hapiste. Buradan soruyorum. Bunun gibi onlarca örnek var. Bu dönemde tam da bu dönemde 1 Ekim'e kadar geçecek süre içerisinde bu hukuksuzluklar giderilecek mi?

Yani sonuçta geçmiş dönemdeki faaliyet meçhul cinayetler konusunda adım atılması önemli tabii ki. Ama burada bizzat bakanlığın, Adalet Bakanlığı'nın uygulamasıyla cezaevinde kalan arkadaşlarımız, tutuklu kalan arkadaşlarımız, onlar ne olacak? Onlar konusunda olumlu cümlelerin kurulması lazım. Bakın bizim parlamentodan geçirdiğimiz komisyonda oy biriyle imzaladığımız konularda, komisyon raporunun 7. başlığı demokratikleşmeye ilişkin. Bütün siyasi partilerin imzası var.

Oradaki başlıklardır bütün bunlar. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, AİHM kararlarının uygulanması, kayyumlara son verilmesi, tutuksuz yargılama, adil yargılanma, savunma hakkına özen hepsi o raporda imza altına alınmış yasama organına, yürütme organına yargı önerilerdir. Bunların yapması lazım. Arkadaşlarımı dinledim. Moralleri yerinde ve bu demokratikleşmenin de peşinde olacaklarını, bunun mücadelesini bulundukları yerde vereceklerini ifade ettiler. Biz de bu mücadelenin öncüsü olmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA

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