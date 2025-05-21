Sıcak Hava Uyarısı! - Son Dakika
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Sıcak Hava Uyarısı!

Sıcak Hava Uyarısı!
21.05.2025 16:32
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Meteoroloji, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların normallerin 8-10 derece üzerinde olacağını belirtti.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, vatandaşları hafta sonu etkili olacak sıcak havalara karşı uyararak, "Pazar gününe kadar iç ve doğu kesimlerde ağırlıklı olmak üzere, sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkıyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Macit, perşembe günü yurt genelinde yağış beklemediklerini kaydederek, "Cuma günü Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunda, cumartesi ve pazar günü Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık geçecek. Buna paralel olarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar iç ve doğu kesimlerde ağırlıklı olmak üzere, sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkıyor. Özellikle vatandaşlarımızı sıcak havaya karşı uyarıyoruz. Pazar günü ise yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisine giriyor. Pazar günü Marmara ve Ege'de başlayan yağışlar, pazartesi ve salı günü ise Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'da devam edecek. Hava sıcaklığının da özellikle Marmara ile Ege'de azalmasını bekliyoruz pazartesi günü. Fakat pazar gününe kadar mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir hava sıcaklığı mevcut olacak" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR'

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hava tahminlerini açıklayan Macit, "Ankara'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının cuma, cumartesi, pazar günü 30 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da da önümüzdeki 3 gün yağış yok, az bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı 26 ila 28 derece civarında. İzmir'de de yağış beklenmiyor; cuma, cumartesi dahil olmak üzere. Hava sıcaklığı da 32-33 derece civarında olacak. Hava sıcaklığı cumartesi günü 35 dereceye kadar çıkıyor. Sıcak bir hava var. Özellikle İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da, bunun yanında da Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'da sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak; Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz'de. Buradaki vatandaşların 10.00 ile 14.00 saatleri arasında dikkatli olmalarını istiyoruz. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde hava sıcaklıkları göreceğiz" diye konuştu.

Pazar gününden itibaren yağışların başlayacağına değinen Macit, "Yağışların, pazartesi günü Marmara'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Pazar ve pazartesi günü sıcaklıklar, Marmara ve Ege Bölgesi'nde kısmen mevsim normalleri civarına düşecek ama iç ve doğuda mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığı devam edecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise yağış beklemiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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