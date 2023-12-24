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Siirt, Bingöl, Batman ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Siirt, Bingöl, Batman ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Siirt, Bingöl, Batman ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Siirt, Bingöl, Batman ve Mardin\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi
24.12.2023 - 17:58,
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Siirt, Bingöl, Batman ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Siirt'te, Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar ve aileleri Güres Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu'na kadar yürüdü.

Burada, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İsrail'e tepkiler dile getirildi, dua okundu.

Bingöl

Bingöl'de, Özgür-Der Şubesi tarafından düzenlenen programa aileleriyle katılan çocuklar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Ulu Cami önünde toplandı.

Katılımcılar buradan Türk Telekom Kavşağı'na kadar yürüdü.

Batman

Batman'da, İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen kadınlar Atatürk Parkı'na kadar Gazze'de katledilen anne ve çocuklar için yürüdü.

"Batmanlı anneler Gazze için yürüyor" yazılı pankart taşıyan katılımcılar "kahrolsun İsrail" sloganı attı, sık sık tekbir getirdi.

Yürüyüşe katılanlar adına açıklama yapan Emine Ayhan, İsrail'in dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlediğini belirtti.

Açıklamanın ardından dualar okundu.

Mardin

Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla düzenlenen programda İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Kadınlar ve çocuklar Türk ve Filistin bayraklarıyla Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar buradan Midyat Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Katılımcılar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Burada konuşan Meryem Gümüş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadıklarını belirterek, İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Batman, Gazze, Siirt, İnsan Hakları, Terör, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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