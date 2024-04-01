MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|326
|Toplam Seçmen
|:
|107.821
|Açılan Sandık
|:
|311
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,40
|Kullanılan Oy
|:
|75.926
|Geçerli Oy
|:
|71.082
|Katılım Oranı
|:
|% 73,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SOFYA ALAĞAŞ
|% 49,41
|35.119
|AK PARTİ
|EKREM OLĞAÇ
|% 37,64
|26.754
|YENİDEN REFAH
|UMUT BARDAK
|% 2,59
|1.841
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN ÖZCAN
|% 2,43
|1.725
|CHP
|ZAKİR EKİNCİ
|% 1,81
|1.284
|ZAFER PARTİSİ
|ENES BALAMAN
|% 1,56
|1.112
|BAĞIMSIZ
|EDİP EKER
|% 1,12
|794
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN ÇELİK
|% 0,81
|574
|İYİ PARTİ
|OSMAN AYDAR
|% 0,71
|502
|SAADET
|TAHSİN BAYAR
|% 0,66
|467
|DİĞER
|% 0,37
|265
|BTP
|EMİR KAPLAN
|% 0,3
|217
|DP
|MURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK
|% 0,25
|182
|HAK-PAR
|MEHMET ZEKİ SARI
|% 0,11
|77
|TKH
|SELİN AKSOY DURU
|% 0,1
|73
|MİLLET
|MERYEM SEBAT TAŞDELEN
|% 0,07
|53
|AB PARTİ
|KEMAL TAYLAN
|% 0,06
|43
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM ERDEM
|% 31,59
|1.049
|MHP
|ZEKİ GÖKTAŞ
|% 25,45
|845
|DEM PARTİ
|ŞEFİK GÜNEL
|% 21,53
|715
|YENİDEN REFAH
|FARUK OKULEVİ
|% 19,9
|661
|CHP
|KADİR TAŞKIN
|% 0,66
|22
|İYİ PARTİ
|METİN SÖYÜNCÜ
|% 0,42
|14
|SAADET
|MEHMET EMİN CAN
|% 0,33
|11
|HÜDA PAR
|HÜSAMEDDİN ÇİÇEK
|% 0,12
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVHER ÇİFTÇİ
|% 53,56
|2.857
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN OKTAYI
|% 39,84
|2.125
|CHP
|SEYİTĞAN ALP
|% 2,68
|143
|HÜDA PAR
|EMİN TETİK
|% 1,61
|86
|İYİ PARTİ
|LOKMAN DİLEK
|% 1,18
|63
|SAADET
|HAYRETTİN KARS
|% 0,68
|36
|BTP
|HASAN TURHAN
|% 0,28
|15
|AB PARTİ
|CAHİT AKSU
|% 0,17
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ALİ RIZA BİNGÖL
|% 53,09
|9.522
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|% 41,95
|7.524
|CHP
|RIDVAN OSLUN
|% 1,03
|185
|HÜDA PAR
|SABAHATTİN UGAR
|% 0,89
|159
|MHP
|KAMURAN SÖSUNCU
|% 0,66
|118
|İYİ PARTİ
|YUNUS ULUŞIK
|% 0,6
|107
|YENİDEN REFAH
|SALİH KARATAŞ
|% 0,57
|102
|BTP
|AHMET ATALA
|% 0,37
|66
|SAADET
|MUSTAFA IŞIK
|% 0,29
|53
|BAĞIMSIZ
|MAHFUZ AYEBE
|% 0,27
|49
|HAK-PAR
|MÜMTAZ EREN
|% 0,14
|26
|AB PARTİ
|KADİR ÖZDEMİR
|% 0,14
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|% 52,08
|1.970
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BİLEN
|% 39,57
|1.497
|DEM PARTİ
|MUSTAFA SONĞUR
|% 4,26
|161
|HÜDA PAR
|MEHMET SOYSAL
|% 1,53
|58
|CHP
|NEJDET BEYTEKİN
|% 1,51
|57
|MHP
|ALİ BATUR
|% 1
|38
|SAADET
|MUSTAFA SABRİ YAZICI
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECAT CELLEK
|% 57,07
|1.074
|DEVA PARTİSİ
|REFİK ÖZTÜRKAN
|% 34,27
|645
|MHP
|ERTUNÇ ENSARİOĞLU
|% 3,56
|67
|HÜDA PAR
|İRFAN ALPAĞUT
|% 1,54
|29
|CHP
|MEHMET OTAĞ
|% 1,33
|25
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KURTAK
|% 1,27
|24
|YENİDEN REFAH
|MUSA ALDEMİR
|% 0,37
|7
|SAADET
|AHMET FARUK ALTUNTAŞ
|% 0,32
|6
|BTP
|MUSA SIZMAZ
|% 0,27
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDHAM AYDIN
|% 76,81
|861
|DEM PARTİ
|KASIM YILDIZ
|% 17,66
|198
|HÜDA PAR
|MURAT ORHAN
|% 1,69
|19
|CHP
|TARIK BARAN
|% 1,34
|15
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM GÜL
|% 0,89
|10
|SAADET
|HAMZA ÖZCAN
|% 0,89
|10
|BTP
|FARUK ÖZEKİNCİ
|% 0,54
|6
|DP
|CİHAN ATLAĞ
|% 0,18
|2
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