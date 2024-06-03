Siirt'te Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'te Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı

Geniş Video İzle

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Mayıs ayı güvenlik ve asayiş toplantısında yaptığı açıklamada, 2024 yılı ilk 5 aylık dönemde kapkaç, oto hırsızlığı ve yankesicilik gibi malvarlığına karşı işlenen suçların Siirt genelinde gerçekleşmediğini belirtti. Vali Kızılkaya, terör örgütleri ve suç örgütlerine karşı mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

03.06.2024 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİİRT Valisi Kemal Kızılkaya, Mayıs ayı güvenlik ve asayiş toplantısında yaptığı açıklamada, "2024 yılı ilk 5 aylık zaman diliminde, 'Malvarlığına karşı işlenen önemli suçlar' arasında bulunan, kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik suçları ilimiz genelinde işlenmemiştir" dedi.

Siirt Valiliği toplantı salonunda 'Asayiş ve Güvenlik Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seydi Salman ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, terör örgütü, suç örgütleri ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını belirterek, "Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran başta terör örgütü olmak üzere, tüm suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Emniyetimiz, Jandarmamız ve Adli Teşkilatımızla birlikte İlimizin huzur ve güveni için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın emrinde olacağız" dedi.

'MAYIS'TA MEYDANA GELEN 438 ASAYİŞ OLAYINDAN 403'Ü AYDINLATILDI'

Mayıs ayı içerisinde kentte düzenlenen terör operasyonları hakkında bilgi veren Vali Kızılkaya, "Bölücü terör örgütü PKK'dan FETÖ'ye, aşırı sol terör örgütlerinden, dini istismar eden terör gruplarına kadar her türlü terör örgütü ile amansız bir mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İlimizde Mayıs ayı içerisinde icra edilen 15 terör operasyonu faaliyeti kapsamında 3 sığınak ve mağara imha edilmiş, 13 mayın,3 el yapımı patlayıcı, 3 el bombası, 9 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 docka mühimmatı, 1 makineli tüfek, 1429 fişek, 1 çanta tipi jeneratör, 1 el telsizi, 4 AK-47 şarjörü, 1 el dürbünü ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan 2 şahıs, 'terör örgütüne fon sağlamak' suçundan 2 şahıs ve sosyal medya üzerinden 'terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen 6 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. İlimizde hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, gasp, kumar, cinayet, kadına yönelik şiddet gibi asayiş olayları bakımından da suç ve suçlularla mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde Siirt il genelinde 438 asayiş olayı meydana gelmiş, bahse konu olaylardan 403 olay aydınlatılmıştır. Kentte yapılan önleyici faaliyetler neticesinde, 2024 yılının ilk 5 aylık zaman diliminde, 'Malvarlığına karşı işlenen önemli suçlar' arasında bulunan kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik suçları Siirt genelinde işlenmemiştir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Siirt\'te Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı
Kaynak: DHA

Kemal Kızılkaya, Siirt, Güvenlik, Valilik, Terör, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 19:11:00. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement