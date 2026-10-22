Şile Belediyesi davası... Tutuklu başkan yardımcısı Özçakmak: Göreve gelince kanunları uygulamaya başladığımız için fiziki saldırı oldu

Haber Beril KALELİ

(İSTANBUL) Şile Belediyesi davasının ikinci gününde dinlenen tutuksuz sanık eski İmar Komisyonu Başkanı, Belediye Meclis Üyesi Halis Kökbalık 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra yeni yönetimle birlikte Şile'de imarın tamamen durduğunu savundu ve "1 ay falan sonra hiç kimse iş yapamayınca böyle bir homurdanma başladı." dedi. Bunun üzerine söz alan tutuklu Belediye Başkan YardımcısıTuncay Tolga Özçakmak, "Havuz emsalleriyle ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kararı mevcut sayın başkanım. Biz göreve geldiğimiz zaman kanunları uygulamaya başladık. Kanunları uygulamaya çalıştık. Kanunları uygularken de İmar Müdürlüğü'ne fiziki bir saldırı oldu…" sözleriyle yaşananları anlattı.

15 ay önce tutuklanıp görevden uzaklaştırılan ve 2 ay önce hakkında dava açılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanıklı davanın ilk duruşması ikinci gününde tamamlandı. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Şehit Hasan Kılıç Konferans Salonu'nda duruşmada Nazif Gönen, Ercan Aş, Çağlar Ersoy, Cavit Kaşka, Orkut Kakşa, Furkan Yapıcı, Ali Şaban Seydioğlu, Oruç Melik Serilmez, Halis Kökbalık'ın savunmaları alındı, çapraz sorgulama yapıldı.

Dosya kapsamında tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen ve örgüt üyeliği iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski İmar Komisyonu Başkanı, Belediye Meclis Üyesi Halis Kökbalık, savunmasında Murat Delen'in ilçede bir hastaneye kantin yapması karşılığında inşaatına usülsüz iskan verildiği iddiasının yer aldığı eylem 19'a ilişkin konuştu. Kökbalık savunmasında, iddianamede, tutuklu sanıklar Belediye başkanı Özgür Kabadayı, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, İmar Müdürü Aslı Kotan ve Yapı Ruhsat Şefi Evren Buçan'ın rüşvet almakla suçlandığı eyleme ilişkin şunları söyledi:

"Benim belediyedeki odama imarla, iskanla ilgili problemi olan vatandaşlar, özellikle kaçak yapıyla ilgili problemi olan vatandaşlar gelip bizim yardımcı olup olamayacağımız hususunda destek istiyorlardı. Ben de gelen her vatandaşın problemini dinledikten sonra ilgili şefi, müdürü kimse arayıp konu hakkında bilgi alıyor, vatandaşa bilgi veriyordum. Murat Bey bana gelerek kendisinin bir problemi olduğunu ve yardımcı olmamız konusunda destek istedi. Ben konuyu Belediye Başkanımız Sayın Özgür Kabadayı'ya götürdüm. O da Özel Kalem Müdürü olan Oğuz Kaçmaz'a yönlendirdi.

Ben bu Murat Delen denen arkadaşımızın böyle bir problemi olduğunu, nakdi bir para asla veremeyeceğini ama bize herhangi bir kreş, o zaman konular kreşti, kreş konusunda yardımcı olabileceğini söyledim. Kantinde karar kılındı. Kantin yapıldıktan hemen sonra iskan verilmedi. Kendisine aykırılıkların giderilmesi konusu, bildiğim kadarıyla o zaman danışman Vedat Ural Durmuş'tu. Aykırılıkların giderilmesini talep ettiler. Murat Bey oradaki çatı aykırılıklarını giderdikten sonra Tuncay Bey'in (Tolga Özçakmak) döneminde, 6-7 ay sonra iskan verildi."

Tuncay Tolga Özçakmak ise, Kökbalık'ın ilçede havuz emsalleriyle ilgili krizi yaratan kişi olduğunu savundu ve imar şefi ve imar müdürünün şikayetleri geri çekmesi konusunda kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Özçakmak'tan şikayetleri geri çekmesini istediğini kabul eden Kökbalık, "Bunu istemek tehdit değil. Bu insani bir taleptir" savunmasında bulundu.

'Eylem olacak, bunun önüne geçmeliyiz.' diyerek Özçakmak'tan mimarlık ofisleriyle bir toplantı yapılması talebinde bulunduğunu kabul eden Kökbalık, Özçakmak'ın "Anladığım kadarıyla o mimarlık ofisi toplantısını da siz tertiplediniz." sözleri üzerine, "Hayır, ben tertiplemedim. Belediye Başkanımıza böyle bir problem olduğunu söyledim. Sizin odanıza geldik. Siz, Belediye Başkanıyla beraber böyle bir iftar yemeği tertip ettiniz." yanıtını verdi.

İlçedeki mimarlık ofislerinin şikayetleri üzerine toplantı talebinde bulunduğunu savunan Kökbalık, "İlçede ciddi bir imar krizi yaşanıyordu. insanlar artık toplanıp Belediyeye yürüyeceğiz diye beni aradılar. Ben de bu durumu Belediye Başkanımıza ilettim. Başkanla beraber Tuncay Bey'e gidip mimarlık ofisleriyle bir toplantı yapıp insanları rahatlatması gerektiği konusunda destek istedim." dedi.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine, gerçekleştirilen toplantıya kendisinin de katıldığını söyleyen Kökbalık toplantıya ilişkin, "İnsanlar işlerinin durma noktasına geldiğini izah ettiler. Yeni gelen ekip de bu insanlara bir süreç yaşandığını, bu krizin aşılacağını, şu anda yeni olduklarını, bir sistem kurmaya çalıştıklarını filan detaylı bilgi verip aslında insanları rahatlattılar" dedi.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE KANUNLARI UYGULAMAYA BAŞLADIK"

Kökbalık'ın "Siz geldikten sonra Şile'de imar tamamen durdu. 1 ay falan sonra hiç kimse iş yapamayınca böyle bir homurdanma başladı." sözleri üzerine Özçakmak, "Havuz emsalleriyle ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kararı mevcut sayın başkanım. Biz göreve geldiğimiz zaman kanunları uygulamaya başladık. Kanunları uygulamaya çalıştık. Kanunları uygularken de İmar Müdürlüğü'ne fiziki bir saldırı oldu…" şeklinde yanıt verdi.

Özçakmak'ın ardından söz alan tutuklu sanıklardan İmar Müdürü Aslı Kotan kendileri göreve gelene kadarki dönemlerde verilen "Mülkiye müfettişi raporuyla tespit edildi bu havuzların usulsüz olduğu. Yıllarca 20 yıl boyunca bu havuzlar gelmiş böyle." dedi. Bunun üzerine Kökbalık, "Bizden önceki yönetim tarafından emsale dahil edilmemişti. Sayıştay gelene kadar biz de bu şekilde vermeye devam ettik." dedi.

Kotan, Kökbalık'a "Sizin görev sürenizi öğrenebilir miyim tarih aralığını?" sorusunu yöneltti. Kökbalık: Ben 1 Nisan tarihi itibariyle yani seçim kazandıktan sonra göreve başladım. 6 ay sonra da bıraktım. 10. veya 11. ayda bıraktım." dedi. Bunun üzerine Kotan, "2024'te mi bıraktınız? Ben 2025'te göreve başladığımda siz makamdaydınız, kendi yerinizdeydiniz. Benim göreve başlama süremde hani siz vardınız, benden sonra istifa etmiş olmanız lazım." deyince Kökbalık da "Evet, siz geldikten sonra beraber çalışan arkadaşa kanaat getirip istifa ettik." diye konuştu.

"300 GÜNDÜR SOKAKTA DUYULAN ŞEYLERLE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDEN MAHRUMUZ"

Mahkeme başkanı, Kotan'ın Kökbalık'a sorular yönelttiği sırada soru yöneltilirken yorum yapılmaması uyarısında bulundu. Bunun üzerine Kotan, "Çok özür diliyorum böyle atışıyormuşuz gibi oluyor ama asla değil. Yani maruz görün, 300 gündür sokaktan duyulan şeyler dolayısıyla özgürlüğümüzden mahrumuz. Dolayısıyla yanlış bilinen şeyleri doğru çıkarmamız, yani teknik anlamda söylüyorum ben, mevzuatsal açıdan konuşuyorum o yüzden de bu bilgi benim için çok önemli." dedi. Kotan daha sonra Kökbalık'a "Havuzlar emsal dışı verildiği için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinden 1/5000 ölçekli imar planlarına ve 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmek üzere plan notu hazırlığını yapan kimdir?" sorusunu yöneltti. Kotan ile Kökbalık arasındaki soru cevap söyle devam etti:

Kökbalık: Teşekkür ediyorum emeğinize. Siz, sizler hazırladınız.

Kotan: Tamam, yani benden önceki havuzlar emsal dışı verilmiş midir?

Kökbalık: Verilmiştir.

Mahkeme Başkanı, söz konusu süreçte İmar Komisyonu Başkanlığı görev yapan Kökbalık'a, "Şile'de emlakçılık ve inşaat işi yaptınız. Bu doğru mudur?" sorusunu yöneltti. Sonrasında diyalog şöyle devam etti:

Kökbalık: Doğrudur Başkanım.

Hakim: Hem meclis üyeliği hem de İmar Komisyonu Başkanı olarak...

Halis Kökbalık: Kısa bir süre evet. Tutuklandıktan sonra partiden ve meclis üyeliğinden istifa ettim Başkanım.

Kökbalık İmar Komisyonu Başkanlığından ayrılmasının nedeninin ise Kotan ve Özçakmak olduğunu savundu. Özçakmak Kökbalık'ın, "Geldikten sonra Şile'de imar tamamen durdu. 1 ay falan sonra hiç kimse iş yapamayınca böyle bir homurdanma başladı" sözlerine "Kanunları uygulamaya çalıştık" ifadeleriyle yanıt verdi.

Şile Belediyesi davasının duruşmasına 26 Ekim pazartesi devam edilecek.