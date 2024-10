Silifke Belediye Başkanı Turgut: "Cumhuriyet, Her Şeyini Kaybetmiş Olan Bir Milletin Elde Ettiği Büyük Bir Zaferin Sonucudur"

Güncel

(MERSİN)- Silifke Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı kutlamaları kapsamında yüzme yarışı düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur" dedi.

Silifke Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel düzenlediği yüzme yarışında, yüzücüler Cumhuriyet için kulaç attı. Naim Süleymanoğlu Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışma, 6-7 yaş, 8-9 yaş, 10-12 yaş ve 13-15 yaş kategorilerinde gerçekleştirildi. Ödül törenine katılan Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yarışmada dereceye girenlere teşekkür belgelerini verdi.

"Yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen yüzme yarışına katılan tüm sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923 günü temelleri atılan Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünü büyük bir neşeyle, coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir. Cumhuriyet'imizin kuruluş süreci de milli tarihimizin kaydettiği en büyük mücadelelerden biri olmuştur. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Yüce Türk milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti' ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz her zaman tüm gücüyle çalışacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin 101. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Silifke Belediyesi olarak bugüne özel düzenlediğimiz yüzme yarışı etkinliğinde, Cumhuriyet'i düşünerek kulaç atan her sporcumuza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Naim Süleymanoğlu Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ödül törenine Mustafa Turgut, Başkan Yardımcıları Yaşar Ok, Osman Şen ve Bülent Kaya, Belediye Meclis üyeleri, yüzme yarışına katılan sporcular ile aileleri katıldı.