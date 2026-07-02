Silivri'de muhtarlarla istişare toplantısı

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Ekici'nin ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulması için atılacak adımlar ele alındı. Ekici, "Hangi mahallemizin hangi ihtiyacı varsa hep birlikte takip ediyoruz. Çünkü bugün bize düşen sadece beklemek değil, daha çok çalışmaktır" dedi.

Silivri Belediyesi Başkanı Vekili Ekici, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında buluştu. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilçede görevli mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, mahallelerin mevcut durumu, devam eden belediye çalışmaları ve planlanan hizmetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Muhtarların talep, öneri ve saha gözlemleri dinlenirken, vatandaşa daha hızlı, etkin ve çözüm odaklı hizmetin sunulabilmesi amacıyla kurum içi koordinasyonun gerçekleşmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

"SİZLER SAYESİNDE DİMDİK AYAKTAYIZ"

Toplantıda konuşan Ekici, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin değerlendirmelerinde bulundu. Bu süreçte desteğini esirgemeyen muhtarlara, sivil toplum örgütlerine, derneklere, kadınlara, gençlere ve tüm Silivrililere teşekkür eden Ekici, "Sizler sayesinde dimdik ayaktayız. Allah'ın izniyle de dimdik ayakta kalmaya devam ediyor" dedi.

"BU MAKAMIN GERÇEK SAHİBİ, HALKIN SEÇİMİYLE SEÇİLMİŞ BORA BAŞKANIMIZDIR"

Ekici, Balcıoğlu'nun bugün aralarında olmamasının kendileri için büyük bir eksiklik olduğu belirterek, "Hepinizin bildiği gibi, bu makamın gerçek sahibi, seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu bugün ne yazık ki aramızda değil. Bora Başkanımızın haklılığına inanan, 'O bizim başkanımızdır' diyerek destek veren; duasıyla, mesajıyla, ziyaretiyle yanımızda duran her bir Silivrili'ye, her bir muhtarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasında Balcıoğlu'nun Silivri'ye verdiği emeğe dikkati çeken Ekici, Balcıoğlu'nun yıllardır ilçenin her kesimine ayrım gözetmeden hizmet ettiğini belirtti. Ekici, "Silivri'de hiçbir muhtar, hiçbir STK temsilcisi, hiçbir dernek başkanı, hiçbir oda yöneticisi samimiyetle 'Bora Başkan'ın eli bize değmedi, bize dokunmadı' diyemez. Bora Başkanımız; 15 yıllık meclis üyeliği ve belediye başkanlığı süresi boyunca kim hangi konuda kapısını çaldıysa, kim hangi derdiyle geldiyse, partisine, oyuna, görüşüne bakmadan elinden gelenin fazlasını yaptı" dedi.

"HERKESİN BAŞKANI OLDU"

Balcıoğlu'nun hiçbir zaman partizanlık yapmadığını da sözlerine ekleyen Ekici, "Hiçbir zaman 'Bu benim seçmenim değil' demedi. Hiçbir zaman 'Bu bana oy vermedi' demedi. O, herkesin başkanı oldu. Kimin derdi varsa dinledi. Kimin ihtiyacı varsa imkanı ölçüsünde yanında oldu" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte destek olanları da sessiz kalanları da gördüklerini belirten Ekici, kimseyi hedef almadığını, yalnızca sitemini dile getirdiğini ifade etti. Ekici, beklentilerinin hakkın, hukukun ve vicdanın yanında duranları görmek olduğunu vurgulayarak, "Buna rağmen biz kimseyle kavga ederek değil, yine Silivri'ye hizmet ederek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"TUTUKLAMA BİR HÜKÜM DEĞİLDİR"

Kamuoyu önünde Balcıoğlu'nun suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Ekici, bu algı düzenine karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi. Ekici, "Bugün herkes çok iyi biliyor: Tutuklama bir hüküm değildir. Tutuklama, bir insanın suçlu olduğu anlamına gelmez. Hele ki Bora Başkan gibi bu kente yıllarını vermiş, Silivri'nin her mahallesinde emeği olan, kimseyi ayırmadan hizmet etmiş bir insanın; dedikodularla, duyumlarla, yönlendirilmiş beyanlarla itibarsızlaştırılmasına bizim sessiz kalmamız beklenemez" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı benzer süreçlerin daha önce de yaşandığını ifade eden Ekici, halkın sandıkta verdiği kararın dosyalarla, manşetlerle, iftiralarla ve algı operasyonlarıyla kuşatılmasına yabancı olmadıklarını belirtti. Ekici, Balcıoğlu'na yapılmak istenenin de bu olduğuna inandıklarını söyledi.

Dosyada gizlilik kararı bulunduğu için hukuki sürecin tüm ayrıntılarını paylaşmanın mümkün olmadığını belirten Ekici, kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların bile sürecin ne kadar gerçeklikten kopuk olduğunu göstermeye yettiğini ifade etti. Ekici, kamuoyunda gündeme gelen saat iddiasına da değinerek, şunları söyledi:

"GERÇEK ORTAYA ÇIKIYOR AMA İFTİRA DURMUYOR"

"Bir saat iddiası ortaya atıldı. Günlerce bu konu konuşuldu. Hatta Bora Başkanımız bu kürsüden çıktı, kolundaki saati gösterdi, açıklamasını yaptı. Buna rağmen bu iddia soruşturma konusu yapıldı. Saat firmasının Türkiye'deki tüm satıcılarına yazı yazıldı. Firma inceleme yaptı ve Savcılığa cevap verdi: Ne Bora Başkan'ın ne ailesinin ne de yakınlarının kendilerinden böyle bir saat almadığını bildirdi. Ama buna rağmen bu iddia Başkanımıza soruldu. Yani gerçek ortaya çıkıyor ama iftira durmuyor. Belge geliyor ama algı devam ediyor."

Balcıoğlu'nun çocuk yaşta kaybettiği rahmetli babası üzerinden de iddialar üretildiğini belirten Ekici, bunun ne siyasetle ne hukukla ne de vicdanla açıklanabilecek bir tarafı olmadığını söyledi. Ekici, "Yani ortada bilgi yok. Tanıklık yok. Somut delil yok. Sadece 'Duydum' var. Sadece 'Söylendi' var. Sadece 'Bana böyle geldi' var. Ama biz şunu biliyoruz: Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Bora Başkanımızın alnı açıktır, başı diktir. Biz onun kim olduğunu biliyoruz. Silivri de biliyor. Muhtarlarımız biliyor. Esnafımız biliyor. Çiftçimiz biliyor. Derneklerimiz, odalarımız, mahallelerimiz biliyor" dedi.

"BORA BAŞKANIMIZ EN KISA ZAMANDA ARAMIZA DÖNECEK"

Hakikatin eninde sonunda ortaya çıkacağına inandıklarını belirten Ekici, "Bora Başkanımız en kısa zamanda aramıza dönecek. Görevinin başına geçecek. ve biz yine hep birlikte, onunla omuz omuza, Silivri'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. O gün geldiğinde Bora Başkanımız yine sizlerle birlikte çalışacak. Yine mahalle mahalle gezecek. Yine muhtarlarımızla omuz omuza verecek. Yine Silivri'nin yolunu, parkını, sosyal yardımını, üreticisini, çocuğunu, gencini, emeklisini, kadınını dert edinecek" dedi.

Bulunduğu makamı bir emanet olarak gördüğünü vurgulayan Ekici, Silivrililerin yaklaşık 17 bin oy farkıyla Balcıoğlu'na emanet ettiği makama, Balcıoğlu dönene kadar emanetçi olarak sahip çıkacağını ifade etti. Ekici, "Bu makamın gerçek sahibi, halkın iradesiyle seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'dur. Bizim görevimiz de o iradeyi korumak, bu emanete leke düşürmemek ve hizmetleri aksatmadan sürdürmektir" diye konuştu.

"BUGÜN BİZE DÜŞEN BEKLEMEK DEĞİL, DAHA ÇOK ÇALIŞMAKTIR"

Belediye hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirten Ekici, bundan sonraki süreçte hiçbir işin yarım kalmayacağını, muhtarlarla daha yakın ve daha koordineli çalışacaklarını söyledi. Mahallelerin dağıtımlarının daha hızlı alacaklarını ve daha hızlı çözeceklerini eden Ekici, "Hangi mahallemizde hangi ihtiyacı varsa, hangi vatandaşımızın hangi sıkıntısı varsa, hep birlikte takip ediyoruz. Çünkü bugün bize düşen sadece beklemek değildir. Bugün bize düşen daha çok çalışmaktır" dedi.

Toplantıda mahalle muhtarları da mahallelerine ilişkin talep, öneri ve değerlendirmelerini paylaştı.