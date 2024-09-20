Silivri'de Gaziler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Silivri'de Gaziler Günü Kutlandı

Silivri\'de Gaziler Günü Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Silivri’de de kutlandı. Gazilerle bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya, onların her türlü sorun ve ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

20.09.2024 09:23  Güncelleme: 09:25
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(İSTANBUL) - 19 Eylül Gaziler Günü, Silivri'de de kutlandı. Gazilerle bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya, onların her türlü sorun ve ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Silivri Kaymakamlığı, Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'gazilik' ve 'mareşallik' rütbesinin verilmesinin 103. yıl dönümünün de anıldığı törene, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı.

Başkan Balcıoğlu, Gaziler Günü dolayısıyla Olta Restaurant'ta düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Belediye olarak gazilere ve şehit ailelerine karşı sorumluluklarının farkında olduğunu söyleyen Başkan Balcıoğlu, gazilere ve şehitlerin emaneti şehit ailelerinin her alanda yanlarında olacaklarını belirtti. Programda konuşan Başkan Balcıoğlu, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" sözlerini hatırlatarak, gazi ve şehit yakınlarının Türkiye'nin bekasında önemli bir yere sahip olduklarını vurguladı.

Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin emanetidir; onları şanlı bayrağımız gibi daima başımızın üstünde taşıyacağız. Gazilerimiz ise, bizlere Ebedi Başkomutan'ımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunun yani şanlı Türk Ordusu'nun emanetidir. Vatanı için canı pahasına mücadele ederken gazi olan kahramanlarımızın ve şehit ailelerimizin, her türlü sorun ve sıkıntıdan uzak, huzur içinde yaşamalarını sağlamak, biz yerel yöneticilerin en önemli görevlerinden birisi... Belediye olarak, bu yolda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya, onların her türlü sorun ve ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğim. Sizler, bu milletin baş tacısınız."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Şubesi'ni de ziyaret eden Balcıoğlu, burada da gazilerle bir araya geldi. Gaziler ve şehit ailelerinin her alanda yanlarında olacağını aktaran Balcıoğlu, "Gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve vatanımız için verdikleri mücadele ile bizlere her zaman ilham kaynağı olmuştur. Onların fedakarlıkları asla unutulmayacak ve her zaman saygıyla anılacaktır. Bu topraklar için mücadele eden, canlarını feda eden gazilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Gaziler Günü Kutlandı - Son Dakika

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