Simav\'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardında adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bir korkutan haber de gece saatlerinde Kütahya'dan geldi. Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE PANİĞE NEDEN OLDU

12,1 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul, İzmir ve Bursa gibi çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

VALİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA