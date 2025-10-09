Simav'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Simav'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Simav'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem
09.10.2025 04:25
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuz bir durum yok.

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardında adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bir korkutan haber de gece saatlerinde Kütahya'dan geldi. Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE PANİĞE NEDEN OLDU

12,1 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul, İzmir ve Bursa gibi çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

VALİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54'te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA

Simav'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Simav'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem
