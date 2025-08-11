Balıkesir\'de şiddetli bir artçı deprem daha! Kandilli\'den açıklama var

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.15 itibarıyla merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 10,54 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise şu dakikaya kadar en az 420 artçı sarsıntı meydana geldiğine vurgu yapıldı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması şu şekilde; "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:53 TSİ'de, Alakır-Sındırgı merkezli, Mw 6.1 büyüklüğünde, sığ odaklı ve normal faylanma özellikli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem merkezi, Batı Anadolu'nun açılma rejimi içerisinde yer alan aktif faylar ile çevrilidir.

Balıkesir il sınırları içerisinde Balıkesir, Edremit, Havran- Balya, Yenice- Gönen, Manyas Fay zonları ve Edincik Fayı önemli tektonik yapılardır. İl sınırları dışında ise kuzey-kuzeybatıda Biga- Çan Fay Zonu, Mustafakemalpaşa ve Karacabey; doğuda güneydoğuda Eskişehir- Kütahya Fay Zonları; güneyde Manisa- İzmir ve batıda Midilli- Ege Denizi Fay Zonları bulunmaktadır. Bölgedeki fay parçaları genel olarak KD-GB ve KB-GD doğrultuludur.

"TSUNAMİ RİSKİ BULUNMAMAKTADIR"

11 Ağustos 2025, saat 12:00 itibarıyla bölgede 420 artçı deprem kaydedilmiş olup, bunlardan 13'ü M?4.0 büyüklüğündedir. KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, deprem aktivitesini 7/24 izlemektedir. Bu depremle ilgili olarak ülkemiz kıyıları için tsunami riski bulunmamaktadır."