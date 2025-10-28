Deprem geçti ama tehlike bitmedi! Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Deprem geçti ama tehlike bitmedi! Korku dolu anlar kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
28.10.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Deprem geçti ama tehlike bitmedi! Korku dolu anlar kamerada
Haber Videosu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespiti yapılarak mühürlenen bir bina, dün gerçekleşen aynı büyüklükteki sarsıntının etkisiyle kısmen çöktü. Çökme anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

HASARLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

İlçede 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp, mühürlenen yapılardan biri olan ve devam eden sarsıntıların ardından bir bölümü çöken Akhisar Caddesi'ndeki binanın çökme anına ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Deprem geçti ama tehlike bitmedi! Korku dolu anlar kamerada

ÇEVREYİ TOZ BULUTU SARDI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde; binanın bir kısmının aniden çöktüğü, çevreyi toz bulutunun sardığı anlar yer aldı.

Deprem geçti ama tehlike bitmedi! Korku dolu anlar kamerada

6 KATLI BİNA DA BOŞALTILDI

Bir bölümü çöken bu binanın karşısındaki 6 katlı bina da dünkü depremden sonra hasar gördüğü gerçekçesiyle boşaltıldı. Sarsıntıların sürdüğü ilçede hasar gören binanın çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Askeri ekiplerin koruduğu bölgede önemler arttırılırken, bina çevresine demir bariyer konulup bölge trafiğe kapatıldı.

Deprem geçti ama tehlike bitmedi! Korku dolu anlar kamerada

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Sındırgı'da 6.1'lik depremde yıkılan ve hasar gören binalar drone aracılığıyla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, Sındırgı, Politika, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem geçti ama tehlike bitmedi! Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görüntüler geldi İşte Türkiye’nin satın alacağı o uçaklar İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar
İBB’ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
Aile tartışmasında kan aktı Babası ve babaannesini bıçakladı Aile tartışmasında kan aktı! Babası ve babaannesini bıçakladı
Karadeniz derbisinde kazanan yok Karadeniz derbisinde kazanan yok
Altında sert düşüş Kayıp yüzde 3’ü aştı Altında sert düşüş! Kayıp yüzde 3'ü aştı
En-Nesyri’nin 40 günlük kabusu sona erdi En-Nesyri'nin 40 günlük kabusu sona erdi
Bir anda bastırdı Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü Bir anda bastırdı! Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü
Fenerbahçe’den maç biter bitmez Galatasaray’a olay gönderme Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Başsavcılık’tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama
Mide bulandıran ’taciz’ iddiası Yakalayıp tekme tokat dövdüler Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’ana dil’ çıkışı: Ana sütü kadar helaldir TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

17:39
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı
17:28
Van Valiliği 29 Ekim’i Grup Yorum şarkısıyla kutladı
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı
16:34
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK’nın çelik yumruğu Altay tankı
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay tankı
15:51
Altın fiyatları için yeni tahmin
Altın fiyatları için yeni tahmin
15:45
Emniyet müdürü de bunu yaparsa Gözaltına alınıp tutuklandı
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
15:34
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi
15:13
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
14:39
İlk kez görücüye çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg’la geldi
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi
14:35
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı En çok kazanan isim Hadise oldu
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu
13:48
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu
13:37
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2025 18:25:56. #7.11#
SON DAKİKA: Deprem geçti ama tehlike bitmedi! Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.