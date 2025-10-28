Deprem geçti ama tehlike bitmedi! Korku dolu anlar kamerada

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

HASARLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

İlçede 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp, mühürlenen yapılardan biri olan ve devam eden sarsıntıların ardından bir bölümü çöken Akhisar Caddesi'ndeki binanın çökme anına ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

ÇEVREYİ TOZ BULUTU SARDI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde; binanın bir kısmının aniden çöktüğü, çevreyi toz bulutunun sardığı anlar yer aldı.

6 KATLI BİNA DA BOŞALTILDI

Bir bölümü çöken bu binanın karşısındaki 6 katlı bina da dünkü depremden sonra hasar gördüğü gerçekçesiyle boşaltıldı. Sarsıntıların sürdüğü ilçede hasar gören binanın çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Askeri ekiplerin koruduğu bölgede önemler arttırılırken, bina çevresine demir bariyer konulup bölge trafiğe kapatıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Sındırgı'da 6.1'lik depremde yıkılan ve hasar gören binalar drone aracılığıyla havadan görüntülendi.