Sındırgı'daki Deprem Hasarı Açıklandı

1) BAKAN YERLİKAYA; 831 AĞIR HASARLI BAĞIMSIZ BÖLÜM TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin vurduğu Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı mahallelerinde incelemelerde bulundu. Depremzedelerle bir araya gelen Bakan Yerlikaya, ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla bölgede hizmet verdiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, AFAD konteynerlerinde kalan depremzedeleri de ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. İncelemelerin ardından Sındırgı Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezi önünde açıklama yapan Yerlikaya, depremin ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremin meydana geldiği saat 19.53'ten itibaren müdahale ve arama-kurtarma çalışmalarının hızlıca başladığını belirten Bakan Yerlikaya, "Bu çalışmalar saat 23.00'te tamamlandı. Hasar tespit çalışmalarında 44'ü metruk bina olmak üzere 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi" dedi. Bakan Yerlikaya, çalışmaların tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son durumu açıklayacağını belirtti.

'45 MAHALLEDE KİRA VE KONTEYNER YARDIMI YAPILDI'

75 mahallenin 30'unda ağır hasarlı ya da yıkık bina olmadığına dikkati çeken Bakan Yerlikaya, 45 mahallede de isteyene kira yardımı, isteyene de konteyner kurulumu yapıldığını söyledi.

Bakan Ali Yerlikaya, ilçe merkezinde 192 ağır hasarlı bağımsız bölüm sahibine kira yardımı yapıldığını, kırsal mahallelerde ise 503 hasarlı konut tespit edildiğini kaydetti. Talepte bulunan 146 haneden 135'ine konteyner kurulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Gün içerisinde tamamı kurulmuş olacak. Konteynerlerin buzdolabı, klima, termosifon, halı, yatak ve mutfak seti ile donatıldı" dedi.

144 ailenin kira desteği talebinde bulunduğunu da açıklayan Bakan Yerlikaya, 213 ailenin ise henüz kira ya da konteyner konusunda karar aşamasında bulunduğunu söyledi.

AFAD'DAN 20 MİLYON TL ÖDENEK

AFAD tarafından deprem sonrası bölgeye 20 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Nakdi yardımlar kapsamında 244 aileye toplam 7 milyon 435 bin TL, hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınına ise 130 bin TL ödeme yapıldı" diye konuştu.

'MANİSA'DA 72'Sİ KONUT OLMAK ÜZERE 121 YAPI AĞIR HASARLI'

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen Manisa'ya da 10 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini, 72'si konut olmak üzere 121 yapının ağır hasarlı olduğunu belirtti. Kentte konteyner talep eden 6 ailenin konteynerlerinin kurulduğunu, 11 aileye de kira desteği sağlandığını açıkladı.

'SINDIRGI'DA 14 BİNANIN YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR'

Sındırgı'da 1 merkez ve 13 kırsal mahallede toplam 14 binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, hasar gören 3 cami minaresinin yıkımının tamamlandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, ayrıca, 12 Ağustos'ta Bigadiç ilçesi Köseler Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören hanelere toplam 1 milyon 44 bin TL yardım yapıldığını, talepte bulunan aileler için 9 konteyner kurulduğunu belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Hükümet olarak tüm bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, belediyelerimiz, AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız iş birliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Balıkesir'imize, Sındırgı'mıza tekrar geçmiş olsun."