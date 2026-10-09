Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 8 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah ve Erol Afsin'in başrollerini paylaştığı "Soy" ile korku türündeki "Diğer Anne" yer alıyor.

Bu hafta vizyona girecek filmler şunlar:

Soy

Film, ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla İstanbul'daki gizemli bir konağa giden Can ve arkadaşlarının, kadim bir lanetin hedefi haline gelmesini anlatıyor.

Korku

Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Erol Afsin

Maxime Alexandre

Diğer Anne

Sekiz yaşındaki Bela, anne ve babasının evliliğinde yaşanan sorunların gölgesinde büyürken odasında annesine şaşırtıcı derecede benzeyen gizemli bir varlıkla karşılaşır. "Other Mommy" adını verdiği bu esrarengiz figürü başlangıçta yalnızca Bela görebilmektedir. Zaman geçtikçe "Other Mommy"nin etkisi Bela'nın odasının sınırlarını aşarak tüm eve yayılır. Açıklanamayan olaylar artarken aile içindeki gerilim de büyür ve başlangıçta hayal ürünü olduğu düşünülen varlığın çok daha karanlık bir amacı olduğu ortaya çıkmaya başlar.

Korku

Rob Savage

Jessica Chastain, Jay Duplass, Arabella Olivia Clark

Medeni Haller

Film, evliliğe mesafeli başarılı bir boşanma avukatının, platonik aşkı olan yakın arkadaşının evlilik kararıyla sarsılıp hayat dolu bir nikah memuruyla tanışması sonucu, kendi duygusal duvarları ve sevilme arzusuyla yüzleşmesini konu ediniyor.

Romantik Komedi

Selçuk Aydemir

Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik

7 Günahın Laneti

Film, suç dolu geçmişinden kaçan zengin bir adamın, maskeli gizemli biri tarafından kapatıldığı mahzende günahlarının bedelini yedi farklı işkenceyle ödemeye zorlandığı doğaüstü ve psikolojik kabusu anlatıyor.

Korku

Celal Demirtaş

Çağatay Telli, Hakan Gökçe

Sonsuz

Yeni mezun bir grup arkadaş yolları ayrılmadan önce, birlikte son bir gece geçirmek isterler. Gece atıştıracak bir şeyler almak için yola çıktıklarında yaptıkları yanlış bir dönüş, onları görünürde sıradan ancak bir türlü sonuna ulaşamadıkları iki şeritli ıssız bir yola sürükler.

Korku

Alexander Ullom

Mitchell Cole, Akira Jackson, Noah Toth

Ateş

Özel Kuvvetler'de görev yapan Binbaşı Ateş'in hayatı, ağabeyi Başkomiser Ali'nin şehit edilmesiyle altüst olur. Yaşadığı kaybın ardındaki gerçekleri öğrenmeye kararlı olan Ateş, olayın bağlantılarını araştırdıkça karşısında düşündüğünden çok daha kapsamlı ve tehlikeli bir yapı olduğunu fark eder. Gerçeğe yaklaştığı her adım, Ateş'i hem mesleki hem de kişisel açıdan ağır bedeller ödemek zorunda bırakır.

Dram

Savaş Satış

Bora Cengiz, Savaş Satış, Bahtiyar Engin

Fall

Eşinin ölümünün ardından yaşadığı kaybın etkisinden kurtulamayan Becky, yakın arkadaşı Hunter'ın önerisiyle korkularıyla yüzleşmeye karar verir. Eşinin küllerini bırakmak için 600 metreden yüksek, terk edilmiş bir iletişim kulesine tırmanan ikili, tehlikeli yolculuğun asıl zorluğunun zirveye ulaştıklarında başlayacağından habersizdir.

Gerilim

Scott Mann

Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding

Çılgın Hafta Sonu

Film, 3 kadının tükenmişlik hissiyle unutulmaz bir hafta sonuna dönüşecek lüks bir spa tatiline kaçmasını anlatıyor.

Komedi

Jon Lucas, Scott Moore

Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau