Sınır Güvenliği ve Kaçak Göçmenler Üzerine Uyarı - Son Dakika
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Sınır Güvenliği ve Kaçak Göçmenler Üzerine Uyarı

Sınır Güvenliği ve Kaçak Göçmenler Üzerine Uyarı

İYİ Parti'li Poyraz, TBMM'de kaçak göçmen sorununu eleştirerek, tüm kaçakların geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.

26.11.2024 14:35
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(TBMM) - İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bütçe görüşmelerinde, "Sınırlarımız kevgire dönmüş durumda. Elini kolunu sallayan TikTok videosu çeke çeke, hoplaya zıplaya, güle oynaya ülkemize girebiliyor. Ekonomimiz üzerinde oluşturdukları yükün yanı sıra sosyal dokumuza, demografik yapımıza ciddi tehlikeler yaratıyor. Bugün en büyük beka sorunu olarak hudutlarımızın halini ortaya koyabiliriz. Tüm kaçaklar derhal geri gönderilmeli" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporu ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın Sayıştay Raporu görüşülüyor. İYİ Parti grubu adına Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ile Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin konuştu.

Poyraz şunları kaydetti:

"Bölgemizin ateşle imtihanı ortadayken, kuzeyimizde Ukrayna ve Rusya savaşı, Büyük Orta Doğu Projesi'nin başkan ve eş başkanlarının eseri olan Orta Doğu'da terör devletçiklerinin kurulma çabası, terörle mücadelenin Kıbrıs, Ege adaları, Doğu Akdeniz derken şimdi bir de Rusya nükleer savaşla ilgili açıklamaları iktidarın günlük açıklamalarının odağı haline gelmişken bu savunma ve askeri harcamalar yönünden bütçenin yeterli olup olmadığı hepimiz için büyük bir soru işareti haline geliyor. Keza aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) bir yemin töreni üzerinden başlatılan cadı avı da terörist başının İmralı canisinin özne olduğu davet ve önermeler de başka soru işaretlerini tetikliyor.

İmralı canisi terörist başının TBMM çatısı altında büyük Türk milletinin seçtiği milletvekillerinin yine büyük Türk milletine seslendiği milli iradenin tecelligahında terör örgütüne her ne sebeple olursa olsun çağrıda bulunmasına ilişkin sizin bir bilginiz olmuş mudur?

"Ordumuz 2025'te yeni Altay tankına kavuşabilecek mi?"

Mayıs 2024'te Savunma Sanayi Başkanı Sayın Haluk Görgün yerli ve milli tankımız Altay'ın seri üretime geçildiğini açıklamasına karşı geçtiğimiz günlerde tank fabrikasının 2025'te biteceği belirtildi. Bu kez başkaca bir erteleme söz konusu olacak mıdır? Ordumuz gerçekten 2025'te yeni Altay tankına kavuşabilecek midir?

"Tüm kaçaklar derhal geri gönderilmeli"

Dünyada en fazla sığınmacı Türkiye'de. Üstüne kaçak göçmenleri de eklediğimizde ülkenin gelecekteki demografik yapısının bozulacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok. Sınırlarımız kevgire dönmüş durumda. Elini kolunu sallayan TikTok videosu çeke çeke, hoplaya zıplaya, güle oynaya ülkemize girebiliyor. Ekonomimiz üzerinde oluşturdukları yükün yanı sıra sosyal dokumuza, demografik yapımıza ciddi tehlikeler yaratıyor. Bugün en büyük beka sorunu olarak hudutlarımızın halini ortaya koyabiliriz. Tüm kaçaklar derhal geri gönderilmeli. Yasal yollarla ülkemizde bulunan sığınmacılar ise geri dönüş imkanları ivedilikle sağlanmalı. Ancak bunlardan öte gelecekte daha büyük sığınmacı akımlarının olacağı öngörüldüğünden 'Hudut namustur' şiarından hareket edilmesi MSB'nin ve TSK'nın en önemli ve birinci vazifesidir."

Kaynak: ANKA

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