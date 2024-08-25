Sinop, Samsun ve Ordu\'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz azalarak mevsim normalleri civarına ineceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor. MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Üç büyük ilde hava kaç derece olacak?

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 23; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 24 derece olacak.