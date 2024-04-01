81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ŞIRNAK SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

ŞIRNAK SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 155
Toplam Seçmen : 49.934
Açılan Sandık : 155
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 40.604
Geçerli Oy : 37.900
Katılım Oranı : % 81,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 47,5818.033
DEM PARTİTURAN SALTAN% 41,0415.553
CHPÖZLEM BARAN% 4,031.528
YENİDEN REFAHSABRİ TATAR% 3,321.257
HÜDA PARMUSTAFA ÇİMEN% 1,95739
BTPABDULMUTTALİP ÖRPEK% 0,39148
SAADETMÜCAHİT SANSUR% 0,37141
DEVA PARTİSİSEYFEDDİN NESLİNEBİ% 0,35134
BAĞIMSIZYUSUF ÖLGEN% 0,31119
TKHFULYA DURAK ASLAN% 0,28106
MİLLETGÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL% 0,1555
HAK-PARBARAN ADIGÜZEL% 0,1246
APEŞREF BAYRAK% 0,1141
BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL DÜRMÜŞ% 57,352.169
DEM PARTİBEYBÜN ASLAN% 32,131.215
ZAFER PARTİSİELİF EYLÜL TATAR% 5,74217
CHPRAMAZAN ATAMAN% 2,96112
BTPERDEM PERVANLAR% 0,934
HÜDA PARARAFAT ÇİMEN% 0,5822
SAADETMEHMET TALHA FİTOZ% 0,3413
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLER YERBASAN% 72,8842.480
AK PARTİÖMER YILDIZ% 19,111.135
HÜDA PARTAHİR BİLİZ% 3,41.981
CHPÖMER YALDIZ% 1,57916
ZAFER PARTİSİABDULCEBBAR UÇAR% 0,92537
YENİDEN REFAHMUSTAFA GENÇOĞLU% 0,65376
DEVA PARTİSİAHMET KAYAN% 0,52306
İYİ PARTİSALİH KAYAALP% 0,27157
BTPORHAN DEDE% 0,23133
HAK-PARSERHAN SEYYİDOĞLU% 0,21120
APMEMET GÖKBALIK% 0,1377
SAADETFEYYAZ BOZKURT% 0,1269
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKSELAHATTİN AKTUĞ% 31,56825
AK PARTİBİLAL AKTUĞ% 28,69750
CHPSADIK KARAHAN% 23,68619
DEM PARTİEMİN DAYAN% 11,1290
ZAFER PARTİSİŞERİF ÖZKAPLAN% 2,3361
GELECEK PARTİSİSELAHATTİN DALGIÇ% 1,2633
DEVA PARTİSİSABAHAT AKTUĞ% 1,0728
BTPRAMAZAN KORUCU% 0,318
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 64,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİTÜRKAN KAYIR% 71,277.909
AK PARTİİKBALHAN HAZNEDAR% 19,962.215
HÜDA PARASIM ÖZALP% 3,47385
CHPABDULCEBBAR BADUR% 1,96218
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN TATAR% 1,6178
İYİ PARTİBİRGÜL ZAN% 0,94104
SAADETTAHA ESAD KUTLUAY% 0,4853
BTPOĞUZHAN KASAP% 0,3236
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİJİYAN ORMANLI% 63,0128.220
GELECEK PARTİSİNİZAR ÖKTEN% 21,449.602
AK PARTİNİHAT MEHMETOĞLU% 7,473.343
HÜDA PARKAMİL BAYAR% 2,03910
CHPSERDAR SOYSAL% 1,94870
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ ÖZDEMİR% 1,13508
ZAFER PARTİSİBEYZA TATAR% 1,04467
BAĞIMSIZFETHULLAH ELÇİ% 0,72322
BAĞIMSIZCİHAN ARMAGAN% 0,47208
İYİ PARTİŞAHİN TİMUR% 0,4180
BTPCUMA ÖRPEK% 0,35156
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜRGİN ÜREK% 47,632.681
DEM PARTİALİ ÜREK% 45,752.575
ZAFER PARTİSİPINAR ÖZKAPLAN% 3,62204
CHPBARIŞ ENCU% 2,52142
BTPERKAN GÜNERİ% 0,2514
HÜDA PARİBRAHİM TATAR% 0,2313

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞIRNAK SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Osmaniye'de zafer İbrahim Çenet'in
    05:51 Osmaniye'de zafer İbrahim Çenet'in

    Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.

  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 15 ilçeyi adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini söyledi
    05:49 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 15 ilçeyi adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini söyledi

    Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.

  • Lütfü Savaş: 8 Bin Oydan Fazla Öndeyiz
    05:41 Lütfü Savaş: 8 Bin Oydan Fazla Öndeyiz

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.

  • Hatay Halkının İradesini Kimseye Teslim Etmeyeceğiz
    05:31 Hatay Halkının İradesini Kimseye Teslim Etmeyeceğiz

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.

  • Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Partililere Seslendi
    05:26 Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Partililere Seslendi

    Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seçim Sonrası Vatandaşlarla Buluştu
    05:24 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seçim Sonrası Vatandaşlarla Buluştu

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.

  • Osmaniye'de Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı
    05:18 Osmaniye'de Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı

    Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.

  • İzmir Bornova'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi
    05:15 İzmir Bornova'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi

    İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.

  • Burdur'da 4 ilçede belediye başkanları değişti
    05:05 Burdur'da 4 ilçede belediye başkanları değişti

    Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.

  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Bu işin peşini bırakmayacağız'
    05:02 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Bu işin peşini bırakmayacağız'

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.


05:40 Haritayı kırmızıya boyadılar İşte CHP’nin aldığı iller Haritayı kırmızıya boyadılar! İşte CHP'nin aldığı iller
01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 99’undan fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
03:56 İstanbul Arnavutköy’de muhtarlık seçimi sonrası silahlı çatışma çıktı İstanbul Arnavutköy'de muhtarlık seçimi sonrası silahlı çatışma çıktı
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
01:24 Fatih Erbakan’dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028’te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz Fatih Erbakan'dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028'te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 05:59:20. #1.13#
SON DAKİKA: ŞIRNAK SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement