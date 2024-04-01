ŞIRNAK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|155
|Toplam Seçmen
|:
|49.934
|Açılan Sandık
|:
|155
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|40.604
|Geçerli Oy
|:
|37.900
|Katılım Oranı
|:
|% 81,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YARKA
|% 47,58
|18.033
|DEM PARTİ
|TURAN SALTAN
|% 41,04
|15.553
|CHP
|ÖZLEM BARAN
|% 4,03
|1.528
|YENİDEN REFAH
|SABRİ TATAR
|% 3,32
|1.257
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÇİMEN
|% 1,95
|739
|BTP
|ABDULMUTTALİP ÖRPEK
|% 0,39
|148
|SAADET
|MÜCAHİT SANSUR
|% 0,37
|141
|DEVA PARTİSİ
|SEYFEDDİN NESLİNEBİ
|% 0,35
|134
|BAĞIMSIZ
|YUSUF ÖLGEN
|% 0,31
|119
|TKH
|FULYA DURAK ASLAN
|% 0,28
|106
|MİLLET
|GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL
|% 0,15
|55
|HAK-PAR
|BARAN ADIGÜZEL
|% 0,12
|46
|AP
|EŞREF BAYRAK
|% 0,11
|41
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL DÜRMÜŞ
|% 57,35
|2.169
|DEM PARTİ
|BEYBÜN ASLAN
|% 32,13
|1.215
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF EYLÜL TATAR
|% 5,74
|217
|CHP
|RAMAZAN ATAMAN
|% 2,96
|112
|BTP
|ERDEM PERVANLAR
|% 0,9
|34
|HÜDA PAR
|ARAFAT ÇİMEN
|% 0,58
|22
|SAADET
|MEHMET TALHA FİTOZ
|% 0,34
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLER YERBASAN
|% 72,88
|42.480
|AK PARTİ
|ÖMER YILDIZ
|% 19,1
|11.135
|HÜDA PAR
|TAHİR BİLİZ
|% 3,4
|1.981
|CHP
|ÖMER YALDIZ
|% 1,57
|916
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULCEBBAR UÇAR
|% 0,92
|537
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA GENÇOĞLU
|% 0,65
|376
|DEVA PARTİSİ
|AHMET KAYAN
|% 0,52
|306
|İYİ PARTİ
|SALİH KAYAALP
|% 0,27
|157
|BTP
|ORHAN DEDE
|% 0,23
|133
|HAK-PAR
|SERHAN SEYYİDOĞLU
|% 0,21
|120
|AP
|MEMET GÖKBALIK
|% 0,13
|77
|SAADET
|FEYYAZ BOZKURT
|% 0,12
|69
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|SELAHATTİN AKTUĞ
|% 31,56
|825
|AK PARTİ
|BİLAL AKTUĞ
|% 28,69
|750
|CHP
|SADIK KARAHAN
|% 23,68
|619
|DEM PARTİ
|EMİN DAYAN
|% 11,1
|290
|ZAFER PARTİSİ
|ŞERİF ÖZKAPLAN
|% 2,33
|61
|GELECEK PARTİSİ
|SELAHATTİN DALGIÇ
|% 1,26
|33
|DEVA PARTİSİ
|SABAHAT AKTUĞ
|% 1,07
|28
|BTP
|RAMAZAN KORUCU
|% 0,31
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 64,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|TÜRKAN KAYIR
|% 71,27
|7.909
|AK PARTİ
|İKBALHAN HAZNEDAR
|% 19,96
|2.215
|HÜDA PAR
|ASIM ÖZALP
|% 3,47
|385
|CHP
|ABDULCEBBAR BADUR
|% 1,96
|218
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN TATAR
|% 1,6
|178
|İYİ PARTİ
|BİRGÜL ZAN
|% 0,94
|104
|SAADET
|TAHA ESAD KUTLUAY
|% 0,48
|53
|BTP
|OĞUZHAN KASAP
|% 0,32
|36
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|JİYAN ORMANLI
|% 63,01
|28.220
|GELECEK PARTİSİ
|NİZAR ÖKTEN
|% 21,44
|9.602
|AK PARTİ
|NİHAT MEHMETOĞLU
|% 7,47
|3.343
|HÜDA PAR
|KAMİL BAYAR
|% 2,03
|910
|CHP
|SERDAR SOYSAL
|% 1,94
|870
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
|% 1,13
|508
|ZAFER PARTİSİ
|BEYZA TATAR
|% 1,04
|467
|BAĞIMSIZ
|FETHULLAH ELÇİ
|% 0,72
|322
|BAĞIMSIZ
|CİHAN ARMAGAN
|% 0,47
|208
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN TİMUR
|% 0,4
|180
|BTP
|CUMA ÖRPEK
|% 0,35
|156
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÜRGİN ÜREK
|% 47,63
|2.681
|DEM PARTİ
|ALİ ÜREK
|% 45,75
|2.575
|ZAFER PARTİSİ
|PINAR ÖZKAPLAN
|% 3,62
|204
|CHP
|BARIŞ ENCU
|% 2,52
|142
|BTP
|ERKAN GÜNERİ
|% 0,25
|14
|HÜDA PAR
|İBRAHİM TATAR
|% 0,23
|13
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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