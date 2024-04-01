ŞIRNAK SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 14:09
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MERKEZ

Toplam Sandık : 155
Toplam Seçmen : 49.934
Açılan Sandık : 155
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 40.604
Geçerli Oy : 37.900
Katılım Oranı : % 81,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 47,5818.033
DEM PARTİTURAN SALTAN% 41,0415.553
CHPÖZLEM BARAN% 4,031.528
YENİDEN REFAHSABRİ TATAR% 3,321.257
HÜDA PARMUSTAFA ÇİMEN% 1,95739
BTPABDULMUTTALİP ÖRPEK% 0,39148
SAADETMÜCAHİT SANSUR% 0,37141
DEVA PARTİSİSEYFEDDİN NESLİNEBİ% 0,35134
BAĞIMSIZYUSUF ÖLGEN% 0,31119
TKHFULYA DURAK ASLAN% 0,28106
MİLLETGÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL% 0,1555
HAK-PARBARAN ADIGÜZEL% 0,1246
APEŞREF BAYRAK% 0,1141
BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL DÜRMÜŞ% 57,352.169
DEM PARTİBEYBÜN ASLAN% 32,131.215
ZAFER PARTİSİELİF EYLÜL TATAR% 5,74217
CHPRAMAZAN ATAMAN% 2,96112
BTPERDEM PERVANLAR% 0,934
HÜDA PARARAFAT ÇİMEN% 0,5822
SAADETMEHMET TALHA FİTOZ% 0,3413
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLER YERBASAN% 72,8842.480
AK PARTİÖMER YILDIZ% 19,111.135
HÜDA PARTAHİR BİLİZ% 3,41.981
CHPÖMER YALDIZ% 1,57916
ZAFER PARTİSİABDULCEBBAR UÇAR% 0,92537
YENİDEN REFAHMUSTAFA GENÇOĞLU% 0,65376
DEVA PARTİSİAHMET KAYAN% 0,52306
İYİ PARTİSALİH KAYAALP% 0,27157
BTPORHAN DEDE% 0,23133
HAK-PARSERHAN SEYYİDOĞLU% 0,21120
APMEMET GÖKBALIK% 0,1377
SAADETFEYYAZ BOZKURT% 0,1269
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKSELAHATTİN AKTUĞ% 31,56825
AK PARTİBİLAL AKTUĞ% 28,69750
CHPSADIK KARAHAN% 23,68619
DEM PARTİEMİN DAYAN% 11,1290
ZAFER PARTİSİŞERİF ÖZKAPLAN% 2,3361
GELECEK PARTİSİSELAHATTİN DALGIÇ% 1,2633
DEVA PARTİSİSABAHAT AKTUĞ% 1,0728
BTPRAMAZAN KORUCU% 0,318
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 64,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİTÜRKAN KAYIR% 71,277.909
AK PARTİİKBALHAN HAZNEDAR% 19,962.215
HÜDA PARASIM ÖZALP% 3,47385
CHPABDULCEBBAR BADUR% 1,96218
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN TATAR% 1,6178
İYİ PARTİBİRGÜL ZAN% 0,94104
SAADETTAHA ESAD KUTLUAY% 0,4853
BTPOĞUZHAN KASAP% 0,3236
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİJİYAN ORMANLI% 62,9128.164
GELECEK PARTİSİNİZAR ÖKTEN% 21,59.625
AK PARTİNİHAT MEHMETOĞLU% 7,483.349
HÜDA PARKAMİL BAYAR% 2,04911
CHPSERDAR SOYSAL% 1,95873
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ ÖZDEMİR% 1,14510
ZAFER PARTİSİBEYZA TATAR% 1,05470
BAĞIMSIZFETHULLAH ELÇİ% 0,72322
BAĞIMSIZCİHAN ARMAGAN% 0,46208
İYİ PARTİŞAHİN TİMUR% 0,4181
BTPCUMA ÖRPEK% 0,35158
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜRGİN ÜREK% 47,632.681
DEM PARTİALİ ÜREK% 45,752.575
ZAFER PARTİSİPINAR ÖZKAPLAN% 3,62204
CHPBARIŞ ENCU% 2,52142
BTPERKAN GÜNERİ% 0,2514
HÜDA PARİBRAHİM TATAR% 0,2313

Kaynak: AA

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