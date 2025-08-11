Şırnak'ta Afet Tatbikatı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şırnak'ta Afet Tatbikatı Toplantısı Yapıldı

11.08.2025 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, 9 Eylül'de gerçekleşecek bölgesel deprem tatbikatı için hazırlık toplantısı düzenledi.

Şırnak'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Bölgesel Afet Tatbikatı Toplantısı" düzenlendi.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

İşlek, kentlerinde 9 Eylül'de Şırnak dışından 11 ilin katılımıyla geniş kapsamlı bölgesel deprem tatbikatının yapılacağını söyledi.

Bugün yapılan toplantıda tatbikatın hazırlıklarını yapmak üzere 23 kurum yetkilisi, 6 ilçe kaymakamlığının yazı işleri müdürleri ve ilçe jandarma komutanlarıyla bir araya geldiklerini bildiren İşlek, deprem ülkesi olan Türkiye'de son 25 yılda büyük depremlerin yaşandığını hatırlattı.

Depremin her an olabileceği bilinciyle kurumlar olarak hazırlıklarını en üst seviyeye getirmenin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan İşlek, "Toplantıda olası deprem senaryoları öngörerek jandarmanın vatandaşların tahliyesini, emniyetin trafiği yönlendirmeyi, Kızılayın ise vatandaşların beslenmesini sağlayacağını konuştuk." dedi.

Tatbikata Erzurum, Diyarbakır, Van, Hakkari, Bingöl, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'dan arama kurtarma ekiplerinin katılacağını belirten İşlek, şunları kaydetti:

"Biz il ve ilçe eşleştirmelerini yaptık. Tatbikatta en yakın il, en yakın ilçeye müdahale edecek şekilde ayarlandı. Enkazın çok olduğu ilçe daha fazla arama kurtarma desteği alacak. Tatbikatta 1200 kişinin görev almasını planlıyoruz. Bu şekilde tüm afet gruplarımız kendilerini ve kapasitelerini test etmiş olacaklar. Burada valimiz, ilçelerde de kaymakamlarımız kendi ilçelerindeki afeti yönetecek. Bu şekilde kurum olarak vatandaşlarla birlikte gerçek zamanlı bir tatbikatı icra edeceğiz."

Kaynak: AA

Deprem Tatbikatı, Yerel Yönetim, Politika, 9 Eylül, Deprem, Sağlık, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Afet Tatbikatı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
İsviçre’de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı İsviçre'de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı
AFAD’dan Balıkesir’deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu AFAD'dan Balıkesir'deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu
İsrail ordusu Gazze’de gazetecileri hedef aldı 5 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusu Gazze'de gazetecileri hedef aldı! 5 kişi hayatını kaybetti

19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:31
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:48
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
07:42
Avustralya Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı
Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
07:11
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
07:11
Türkiye beşik gibi Ankara güne depremle uyandı
Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 20:34:24. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Afet Tatbikatı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.