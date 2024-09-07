Şırnak\'ta \'Sesler ve Yüzler\' Gösterimi

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Şırnak'ta "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Herkesin üzerine düşen ödevleri var"

Orhan Miroğlu, "Biz doğulu toplumların belki de en büyük açmazı kendi hikayelerimizi, yaşadıklarımızı başkalarının yüzyıllardır yazıyor olmasıdır

ŞIRNAK - Dağa kaçırılan çocukları için 6 yıldır Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren Diyarbakır Annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler Belgesel" filmin gösterimi Şırnak'ta yoğun ilgi gördü.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Şırnak Valiliği ev sahipliğinde Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, bu belgeselin çok anlamlı bulduğunu bunun için emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi.

Vali Atay, " bölge halkının yaşadığı acıları ve çileleri bizler bu bölgede olmadığımız zamanlar da yaşadık gördük. Yaşanan olaylarda şehitlerimiz gelirken hepimizin yüreğine ayrı bir ateş düştü. Bir daha bu memleketimizde şehitlerimiz gelmesin diye burada yaşayan vatandaşlarımız, ailelerimizin de ödevleri var. Herkes çoluğuna çocuğuna sonuna kadar sahip çıkacak. Burada da yine devletimizin de teşviki ile o insanları cesaretlendirerek bir toplumsal yapı oluştu. ve çok iyi gidiyor onu söylemek istiyorum. Biz bu olaya nereden bakıyoruz, yaşanmışlıklardan üzerinden, siz oradan bakıyorsunuz, bir daha bu olaylar yaşanmasın diye ne yapılması gerekiyor? Burada Devletin üzerine düşen, bizlerin üzerimize düşen, toplumda herkesin üzerine düşen görevler vardır. Ben bu belgesel bazında sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten güzel ve etkileyici bir gösterim oldu tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da şehirleri dolaşarak annelerin hikayelerini tek tek dinlediğini ve yaklaşık 100 annenin röportajına yer verdiklerini ifade ederek, "Biz doğulu toplumların belki de en büyük açmazı kendi hikayelerimizi, yaşadıklarımızı başkalarının yüzyıllardır yazıyor olmasıdır. Hikayeler bize ait, acılar bize ait ama maalesef bu acıların tanınması, bu acılarda ortaklaşmaya, davete dahi hemen hemen bütün sanatsal ürünlerin önemli bir kısmı bize ait değil. Sayın valim ile belgeseli izlerken güzel bir şey söyledi. Dedi ki çok etkileyici bir belgesel bu. Aslında okullarda da gösterilmesi gerekir.

Çok büyük bir senaryoydu bu. Bu senaryoda canlandırmalar vardı. Bu bir başlangıç olsun dedik. Ama bundan sonraki safhalarda elimizde 100 röportaj var. 100 röportaj muazzam bir şey. Bunun 30-40'ı Diyarbakır'da yapıldı. Diğerleri, Mardin, Şırnak, Siirt, Van, Hakkari'de çekildi. Ben bunun bir kitaba da dönüştürülmesini istiyorum. Malzeme hazır. Bir kitap için ilk önce malzemeyi toplarsınız. Benim malzemem hazır. Masam da duruyor. Sadece bu çalışmalar bittikten sonra oturup 15-20 gün zaman ayırmam gerekiyor. Onu da ayıracağım inşallah. Kışın bu kitapla da sizi buluşturacağız" dedi.

Hacere annemizin yaktığı kıvılcım ile tüm ülke de dalga dalga yayıldığını söyleyen İçişleri Bakanlığı müşaviri Hatice Atan, "Diyarbakır'da başladık. Sonra Batman, Siirt, Mardin, bugün de buradayız, kendi evimizde. Sizler de izlediniz. Gerçekten çok anlamlı bir belgesel. Belki şimdiye kadar sadece televizyonlar da gördünüz, haberlerde gördünüz. Ama birebir yaşamak, o annelerin ismi bir kere çok güzel, çok anlamlı.

Bir kıvılcım ile başladı. Önce Hacere Annemizin kıvılcımı ile HDP'nin önünde terör örgütünün uzantısı olan, kandile meydan okuması ile bir annenin meşale yaktı. Bu meşale dalga dalga yayıldı. Şırnak'tan Hakkari'ye, Hakkari'den Muş'a, Muş'tan Van'a, Van'dan Bitlis'e. Daha sonra İzmir'e, İzmir'den yurt dışından bir annemizin haykırışını gördünüz. Dalga dalga yayıldı" dedi.

Yönetmen Yasemin Çekiç de yapımı çok etkilenerek, isteyerek ve gözyaşları içinde çektiklerini belirtti.

Büyük emek sarf ederek ortaya güzel bir eser bırakmak istediklerini ifade eden Çekiç, "Yaklaşık 3 ay süren bir kurgu dönemi oldu. Amacımız bunu hem ahlatabilmek hem de hissettirebilmekti umarım bunu başarmışızdır" ifadelerini kullandı.

Belgeselin gösterimine evlat nöbetinde yer alan anne ve babaların yanı sıra Şırnak Valisi Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.