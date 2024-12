Şırnak Üniversitesi\'nde Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi Başladı

Güncel

ŞIRNAK Üniversitesi öğrencilerinin 18 bin metrekarelik binanın çatısına kurduğu 495 panelle, mühendislik fakültesinin elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlandı. Kurulan sistem, aynı zamanda öğrenciler için uygulama alanı da oluşturdu.

Şırnak Üniversitesi öğrencileri, 18 bin metrekarelik Mühendislik Fakültesi'nin çatısına 495 panel kurdu. Panellerden elde edilen elektrik ile fakültenin elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlandı. 250 kilovatsaat, 287 kilovat peak güç üreten ve 3 yıl içerisinde kendisini amorti edecek sistem, aynı zamanda öğrencilere uygulama alanı da oluşturdu. Alanda incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cudi Dağı'nın da rüzgar enerji santrali (RES) için elverişli olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz elektrik enerjisi açısından büyük ölçüde kendi kendine yetebilen bir ülkedir. Hem RES hem güneş enerji santrali (GES) projeleri açısından uygun bir coğrafyada bulunmaktayız. Şırnak ili de hakeza. Hocalarımızın yaptığı araştırmalara göre Cudi Dağı'nın başındaki noktaların ölçümlerini aldık. Bu ölçümlere göre Cudi Dağı RES açısından oldukça elverişli. Senenin 12 ayı rahatlıkla rüzgar alabilen bir yer. İnşallah bunun da öncülüğünü yapmayı düşünüyoruz" dedi.

'7-8 YIL SONRA KENDİ ELEKTRİĞİMİZİ ÜRETECEĞİZ'

Üniversitenin 7-8 yıl sonra kendi elektriğini üretecek noktaya geleceğini ifade eden Alkış, "Bu sene mühendislik fakültesi ile bu işe giriştik. Fakültesi binasının çatısına güneş panellerini yerleştirdik. Bizim burada bir amacımız da öğrencilerimizi uygulamalı bir şekilde buna aşina kılmaktı. Panelin nasıl kurulacağını, elektriğin nasıl bir depoda biriktirileceğini öğrenmiş oldular. Böylece her sene bir binamızın elektriğini güneş panellerinden sağlamayı düşünüyoruz. Her binanın çatısına kurulacak güneş panelleri o binanın elektriğini karşılayabilecek durumda. Her sene bir binamıza yaparak 7-8 sene sonra tüm elektriğimizi kendimiz üretmiş olacağız. Aynı zamanda bu üretimin nasıl yapıldığını da öğrencilerimize, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimize öğretmiş olacağız" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ UYGULAMALI OLARAK GÖRDÜLER'

Dr. Öğretim Üyesi Hakan Dumrul da yüksek lisans öğrencilerinin de bu kurulumu konu alan tez çalışmalarını yürüteceklerini ifade ederek, "495 Half-cut monokristal güneş panellerinden 287 kilovatlık DSİ gücü ve 250 kilovatlık ASİ gücünde bir elektriksel enerji üretimimiz olacak. Mühendislik Fakültemizin çatısında kurulumu yapıldı. Öğrencilerimiz bu kurulumları uygulamalı olarak gördüler. Yüksek lisans öğrencilerimiz bu kurulumlardan tez konusu oluşturacaklar" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERE ÇOK BÜYÜK FIRSAT SUNACAK'

Doç. Dr. Yunus Eği ise uygulamanın öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatında önemli fırsat olduğunu ifade ederek, "Gerçekleştirdiğimiz bu GES projemiz ile özellikle ön lisans öğrencilerimiz açısından da çok büyük bir öneme sahip. Özellikle şu anda çok ciddi bir açık var, iş gücü açısından. Ön lisans öğrencilerine çok büyük bir iş potansiyeli mevcut. Bu büyük bir fırsat oldu öğrencilerimiz açısından. En azından uygulamalı derslerde birebir nasıl gerçekleştirildiğini, enerjinin nasıl üretildiğini teorikten ziyade bu şekilde uygulamalı olarak gösterebileceğiz. Buda öğrencilerimiz için büyük bir fırsat olmuş oldu. Özellikle elektrik mezunu öğrencilerimizin piyasada çok büyük bir ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mezunlarımız her sene artıyor. Takip ediyoruz her alanda bizim öğrencilerimiz mevcut. Enerji alanında öğrencilerimiz mezun olduklarında bu tür uygulamaları birebir gösterebileceğimiz için ileriki iş yaşantılarına da çok ciddi fırsat sahibi olacaklar. Çok büyük bir avantaj sahibi olacaklar. Bizim bu projemiz öncü bir proje oldu bölgemiz, Şırnak ili açısından" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Edip Taşkesen ise güneş ışınlamalarının Van'dan sonra en fazla Şırnak'ta olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz enerji bakımından çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli Şırnak Üniversitemizin ve Şırnak ilimizin lehine kullanmaya çalıştık. Güneş ışınlamaya baktığımız zaman Türkiye'de en fazla ışınlama Van ilinde ve ikincisi Şırnak ilinde bulunmaktadır. Kampüsümüzde bu startı verdiğimizde ilk başta mühendislik fakültemizin çatısına güneş panellerini döşeyerek, mühendislik fakültemizin enerji tüketimini öz tüketim olarak karşılamak. Yani mühendislik fakültesinin elektriğini bedavaya getirmektir."

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,