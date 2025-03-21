Şişlililer Demokrasi Nöbetinde Başkan Şahan'a Destek Verdiler - Son Dakika
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Şişlililer Demokrasi Nöbetinde Başkan Şahan'a Destek Verdiler

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Şişli Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, demokrasi nöbeti tutarak gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a destek verdiler. Tolga Sağ'ın türküleri eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

21.03.2025 01:11  Güncelleme: 01:24
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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi önünde demokrasi nöbeti tutan Şişlililer, önce Şişli Belediyesi önünde kurulan dev ekrandan Saraçhane'deki CHP Lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını izledi, sonra da Tolga Sağ'a eşlik ederek Başkan Şahan'a türkülerle destek oldular. Gecenin finalinde ise Başkan Şahan'ın bağlama çalıp türkü söylediği video izlendi ve büyük alkış aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve aralarında ilçe belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler ve protestolar sürerken, Şişli Belediyesi önünde de yurttaşlar toplandı. Demokrasi nöbeti tutan Şişlililer, belediye binası önünde kurulan dev ekrandan Saraçhane'deki CHP Lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını izledi.

Seçilmiş başkanlara destek

CHP PM üyeleri,  Şişli CHP İlçe Başkanı Tamer Özcanlı,  Şişli Belediyesi CHP grubu üyeleri, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın da aralarında bulunduğu kalabalık, sloganlar atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a destek verdi.

Tolga Sağ türkülerini gözaltındaki seçilmiş başkanlar için söyledi"

Başkan Şahan'a destek için nöbet tutanlardan biri de sanatçı Tolga Sağ oldu. Sağ, en sevilen türkülerini gözaltındaki yakın dostu Resul Emrah Şahan için söyledi. Binlerce Şişlili, Tolga Sağ'a eşlik ederek Şahan'a türkülerle sahip çıktı.

Gecenin sürprizi ise Başkan Şahan'ın videosu oldu.  Şahan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Maçka Habitat Parkı'nda bağlamasıyla çalıp, söylediği 'Çanakkale Türküsü' dev ekrandan izletildi. Video Şişlililerden büyük alkış aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişlililer Demokrasi Nöbetinde Başkan Şahan'a Destek Verdiler - Son Dakika

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