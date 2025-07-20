Sivas\'ta yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında yer alan Kızıldağ Geçidi'nde feci bir kaza meydana geldi. Has Ağrılı firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen araç dağa çarptı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, İMAYKUD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği'nden de kazaya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 17.50 sıralarında, ilimiz İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkiinde, Ağrı ilinden İzmir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştır. Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 43 vatandaşımızdan 4'ü hayatını kaybetmiş, 1 ağır olmak üzere 33 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.